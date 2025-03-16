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Довбик ефектно відповів на критику Раньєрі та фанатів

16 березня 2025 20:00
Максим Коваленко - Редактор
Як зіграв Довбик в матчі Роми проти Кальярі — всі подробиці
Форвард італійської "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Максим Коваленко - Редактор

У Серії А відбувається черговий тур. Свій матч відіграла команда українця Артема Довбика.

Римська "Рома" мінімально здолала "Кальярі" у матчі 29-го туру Серії А, пише портал Новини.LIVE.

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Артем Довбик вийшов на поле з перших хвилин. І став дуже помітним гравцем цього поєдинку, таким чином "відреагувавши" на критику з боку Клаудіо Раньєрі та окремих фанатів.

Як зіграв Довбик

Українець Артем Довбик став автором єдиного голу у матчі. Це сталося на 62 хвилині матчу. Таким чином форвард збірної України забив 15 м'яч за "Рому" цього сезону. 

Через 10 хвилин українця замінили на Ельдора Шомуродова. У підсумку Довбик отримав оцінку 7.1 від порталу WhoScored, вона стала однією із найвищих у матчі. 

"Рома" після цього поєдинку займає сьому позицію у чемпіонаті Італії. Її відставання від зони єврокубків складає два пункти. 

Нагадаємо, збірна України невдовзі розпочне протистояння зі збірною Бельгії у Лізі націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію першого поєдинку.

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спорт футбол Артем Довбик Серія А ФК Рома (Рим)
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