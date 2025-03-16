Как сыграл Довбик в матче Ромы против Кальяри — все подробности

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

В Серии А проходит очередной тур. Свой матч отыграла команда украинца Артема Довбика.

Римская "Рома" минимально одолела "Кальяри" в матче 29-го тура Серии А, пишет портал Новини.LIVE.

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Артем Довбик вышел на поле с первых минут. И стал очень заметным игроком этого поединка, таким образом "отреагировав" на критику со стороны Клаудио Раньери и отдельных фанатов.

Как сыграл Довбик

Украинец Артем Довбик стал автором единственного гола в матче. Это произошло на 62 минуте матча. Таким образом форвард сборной Украины забил 15 мяч за "Рому" в этом сезоне.

Через 10 минут украинца заменили на Эльдора Шомуродова. В итоге Довбик получил оценку 7.1 от портала WhoScored, она стала одной из самых высоких в матче.

"Рома" после этого поединка занимает седьмую позицию в чемпионате Италии. Ее отставание от зоны еврокубков составляет два пункта.

Напомним, сборная Украины вскоре начнет противостояние со сборной Бельгии в Лиге наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию первого поединка.

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