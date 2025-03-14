Довбик рано ушел с поля в матче Лиги Европы — известна причина

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Итальянская "Рома" прекратила выступления в Лиге Европы. В двухматчевом противостоянии она уступила испанскому "Атлетику" из Бильбао.

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери объяснил, почему заменил украинского форварда Артема Довбика во время второго поединка, пишет tuttomercatoweb.com.

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Что сказал Раньери

По словам главного тренера, Довбик вышел в стартовом составе, чтобы во время первого тайма напрягать защиту соперника и помогать полузащите продвигаться к чужим воротам.

От украинца ждали именно такой игры в первые 60 минут. "Атлетик" играл очень агрессивно, поэтому надо было преодолевать его оборону.

"Довбику было трудно, потому что мы играли 10 на 11 — его всегда окружали несколько игроков соперника. Потом мы поняли, что лучше добавить скорости, поэтому я решил заменить Артема", — отметил Раньери.

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