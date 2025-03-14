Довбик рано ушел с поля в матче Лиги Европы — известна причина

Раньери объяснил, почему очень рано заменил Довбика
Итальянская "Рома" прекратила выступления в Лиге Европы. В двухматчевом противостоянии она уступила испанскому "Атлетику" из Бильбао.
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери объяснил, почему заменил украинского форварда Артема Довбика во время второго поединка, пишет tuttomercatoweb.com.
Этот матч "Рома" проиграла со счетом 1:3. Одной из причин стало раннее удаление игрока римского клуба Матса Хуммельса.
Что сказал Раньери
По словам главного тренера, Довбик вышел в стартовом составе, чтобы во время первого тайма напрягать защиту соперника и помогать полузащите продвигаться к чужим воротам.
От украинца ждали именно такой игры в первые 60 минут. "Атлетик" играл очень агрессивно, поэтому надо было преодолевать его оборону.
"Довбику было трудно, потому что мы играли 10 на 11 — его всегда окружали несколько игроков соперника. Потом мы поняли, что лучше добавить скорости, поэтому я решил заменить Артема", — отметил Раньери.
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