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Раньєрі пояснив, чому дуже рано замінив Довбика

14 березня 2025 14:02
Максим Коваленко - Редактор
Довбик рано пішов з поля в матчі Ліги Європи — відома причина
Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Максим Коваленко - Редактор

Італійська "Рома" припинила виступи у Лізі Європи. У двоматчевому протистоянні вона поступилася іспанському "Атлетику" з Більбао.

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі пояснив, чому замінив українського форварда Артема Довбика під час другого поєдинку, пише tuttomercatoweb.com

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Цей матч "Рома" програла з рахунком 1:3. Однією із причин стало раннє вилучення гравця римського клубу Матса Гуммельса. 

Що сказав Раньєрі

За словами головного тренера, Довбик вийшов в стартовому складі, щоб під час першого тайму напружувати захист суперника і допомагати півзахисту просуватися до чужих воріт. 

Від українця чекали саме такої гри у перші 60 хвилин. "Атлетик" грав дуже агресивно, тому треба було долати його оборону. 

"Довбику було важко, тому що ми грали 10 на 11 – його завжди оточували кілька гравців суперника. Потім ми зрозуміли, що краще додати швидкості, тому я вирішив замінити Артема", — зазначив Раньєрі. 

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спорт футбол Артем Довбик Ліга Європи ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі
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