Довбик рано пішов з поля в матчі Ліги Європи — відома причина

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Італійська "Рома" припинила виступи у Лізі Європи. У двоматчевому протистоянні вона поступилася іспанському "Атлетику" з Більбао.

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі пояснив, чому замінив українського форварда Артема Довбика під час другого поєдинку, пише tuttomercatoweb.com.

Читайте також:

Цей матч "Рома" програла з рахунком 1:3. Однією із причин стало раннє вилучення гравця римського клубу Матса Гуммельса.

Що сказав Раньєрі

За словами головного тренера, Довбик вийшов в стартовому складі, щоб під час першого тайму напружувати захист суперника і допомагати півзахисту просуватися до чужих воріт.

Від українця чекали саме такої гри у перші 60 хвилин. "Атлетик" грав дуже агресивно, тому треба було долати його оборону.

"Довбику було важко, тому що ми грали 10 на 11 – його завжди оточували кілька гравців суперника. Потім ми зрозуміли, що краще додати швидкості, тому я вирішив замінити Артема", — зазначив Раньєрі.

Нагадаємо, Віктор Леоненко назвав головну проблему київського "Динамо" на сьогодні.

Гравець "Динамо" відмовився від повернення в Україну, хоча має діючий контракт з командою Олександра Шовковського.

Український боксер Олександр Усик розповів, чи планує після завершення кар'єри йти в політику.

Сергій Ребров зробив важливу заяву перед поєдинками збірної України проти Бельгії.