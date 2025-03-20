Довбик і ще один гравець не потрапили до заявки України на гру з Бельгією

Артем Довбик у матчі за "Рому". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Збірна України не зможе зіграти в оптимальному складі проти національної команди Бельгії в першому поєдинку плей-оф Ліги Націй. Тренерський штаб Сергія Реброва зіткнувся з новими кадровими втратами.

Українська Асоціація футболу опублікувала офіційну заявку команди на гру, повідомляє офіційний сайт організації.

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У четвер, 20 березня, о 21:45 за київським часом збірна України зіграє з Бельгією в першому поєдинку плей-офф Ліги Націй. Команда Сергія Реброва продовжує зазнавати кадрових втрат. Їх набралося вже три менш ніж за тиждень.

Валерій Бондар дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/

Хто не допоможе збірній України

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик відчув дискомфорт у нозі під час одного з тренувань у національній команді. Сергій Ребров повідомив про це напередодні матчу з Бельгією. У день гри стало відомо, що Довбик не вийде на поле. Його здоров'ям вирішили не ризикувати. Не виключено, що Артем зіграє в другому поєдинку, який відбудеться 23 березня.

Заявка збірної України на гру з Бельгією. Фото: скриншот УАФ

Також до заявки на матч не потрапив захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар. Це вже другий захисник, який не зможе зіграти в першому поєдинку з Бельгією. Раніше табір національної команди покинув через травму Максим Таловєров. У розпорядженні Сергія Реброва залишилося тільки три захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко та Олександр Сваток.

Нагадаємо, експерти оптимістично налаштовані щодо шансів збірної України в першій грі з Бельгією.

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