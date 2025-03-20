Довбик и еще один игрок не попали в заявку Украины на игру с Бельгией

Довбик и Бондарь не сыграют с Бельгией — известна причина
Сборная Украины не сможет сыграть в оптимальном составе против национальной команды Бельгии в первом поединке плей-офф Лиги Наций. Тренерский штаб Сергея Реброва столкнулся с новыми кадровыми потерями.
Украинская Ассоциация футбола опубликовала официальную заявку команды на игру, сообщает официальный сайт организации.
В четверг, 20 марта, в 21:45 по киевскому времени сборная Украины сыграет с Бельгией в первом поединке плей-офф Лиги Наций. Команда Сергея Реброва продолжает нести кадровые потери. Их набралось уже три менее, чем за неделю.
Кто не поможет сборной Украины
Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик почувствовал дискомфорт в ноге во время одной из тренировок в национальной команде. Сергей Ребров сообщил об этом накануне матча с Бельгией. В день игры стало известно, что Довбик не выйдет на поле. Его здоровьем решили не рисковать. Не исключено, что Артем сыграет во втором поединке, который состоится 23 марта.
Также в заявку на матч не попал защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь. Это уже второй защитник, который не сможет сыграть в первом поединке с Бельгией. Ранее лагерь национальной команды покинул из-за травмы Максим Таловеров. В распоряжении Сергея Реброва осталось только три защитника: Илья Забарный, Николай Матвиенко и Александр Сваток.
Напомним, эксперты оптимистично настроены по поводу шансов сборной Украины в первой игре с Бельгией.
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