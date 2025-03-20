Довбик и еще один игрок не попали в заявку Украины на игру с Бельгией

Артем Довбик в матче за "Рому". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Сборная Украины не сможет сыграть в оптимальном составе против национальной команды Бельгии в первом поединке плей-офф Лиги Наций. Тренерский штаб Сергея Реброва столкнулся с новыми кадровыми потерями.

Украинская Ассоциация футбола опубликовала официальную заявку команды на игру, сообщает официальный сайт организации.

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В четверг, 20 марта, в 21:45 по киевскому времени сборная Украины сыграет с Бельгией в первом поединке плей-офф Лиги Наций. Команда Сергея Реброва продолжает нести кадровые потери. Их набралось уже три менее, чем за неделю.

Валерий Бондарь благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/

Кто не поможет сборной Украины

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик почувствовал дискомфорт в ноге во время одной из тренировок в национальной команде. Сергей Ребров сообщил об этом накануне матча с Бельгией. В день игры стало известно, что Довбик не выйдет на поле. Его здоровьем решили не рисковать. Не исключено, что Артем сыграет во втором поединке, который состоится 23 марта.

Заявка сборной Украины на игру с Бельгией. Фото: скриншот УАФ

Также в заявку на матч не попал защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь. Это уже второй защитник, который не сможет сыграть в первом поединке с Бельгией. Ранее лагерь национальной команды покинул из-за травмы Максим Таловеров. В распоряжении Сергея Реброва осталось только три защитника: Илья Забарный, Николай Матвиенко и Александр Сваток.

Напомним, эксперты оптимистично настроены по поводу шансов сборной Украины в первой игре с Бельгией.

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