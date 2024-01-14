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Довбик і Циганков не допомогли — Жирона втратила очки у найгіршому матчі сезону

14 січня 2024 17:01
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Агабекян Карен
редактор
Довбик і Циганков не допомогли — Жирона втратила очки у найгіршому матчі сезону
Футболісти каталонської "Жирони". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 20 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" на виїзді зіграла проти "Альмерії". У складі гостей з перших хвилин вийшов форвард Артем Довбик, а на лаві запасних залишився Віктор Циганков, який відновився після травми.

Матч завершився нічиєю 0:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Господарі поля попри статус андердога з перших хвилин матчу взяли м'яч та гру під свій контроль. "Жирона" у відповідь навіть не могла створити напівмомент. Довбик весь цей час був повністю закритий.

Ситуація змінилася у другому таймі, коли Мічел поміняв на правому фланзі Коуту на Циганкова. Віктор додав активності та команда почала створювати моменти.

Коли ж на поле вийшли Стуані та Савіо, то моментів стало ще більше. "Жирона" почала активно нагнітати біля воріт "Альмерії", поки на 80-й хвилині за фол останньої надії з поля не видалили Алеїша Гарсію.

Залишившись у нерівних складах, команди почали грати на зустрічних курсах, але так і не змогли забити.

"Альмерія" — "Жирона" 0:0

"Альмерія": Луїш Машіміану, Пубіль (Рамазані, 68), Монтес (Суарес, 84), Чумі, Акьєме, Аррібас (Кайкі, 84) ), Едгар Гонсалес (Посо, 63), Робертоне, Лопі, Баптістао, Ембарба (Мелеро, 69).

"Жирона": Гассаніга, Ян Коуто (Циганков, 57), Мартінес, Блінд, Хуанпе, Мігель Гутьєррес, Фернандес (Савіо, 67), Альош Гарсія, Мартін, Торре (Соліс, 57), Довбик (Стуані, 67).

Попередження: Баптістао, 21, Фернандес, 34, Акьєме, 56, Хуанпе, 65, Савіо, 71, Монтес, 79, Кайкі, 84, Мартінес, 90 .

Видалення: Алеїш Гарсія, 80.

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футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона
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