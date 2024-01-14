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Довбик и Цыганков не помогли — Жирона потеряла очки в худшем матче сезона

14 января 2024 17:01
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Агабекян Карен
редактор
Довбик и Цыганков не помогли — Жирона потеряла очки в худшем матче сезона
Футболисты каталонской "Жироны". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 20-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде сыграла против "Альмерии". В составе гостей с первых минут вышел форвард Артем Довбик, а на скамейке запасных остался восстановившийся после травмы Виктор Цыганков.

Матч завершился ничьей 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хозяева поля несмотря на статус андердога с первых минут матча взяли мяч и игру под свой контроль. "Жирона" в ответ даже не могла создать полумомент. Довбик же все это время был полностью закрыт.

Ситуация изменилась во втором тайме, когда Мичел поменял на правом фланге Коуту на Цыганкова. Виктор прибавил активности и команда начала создавать моменты.

Когда на поле вышли Стуани и Савио, то моментов стало еще больше. "Жирона" начала активно нагнетать у ворот "Альмерии", пока на 80-й минуте за фол последней надежды с поля не удалили Алеиша Гарсию.

Оставшись в неравных составах команды начали играть на встречных курсах, но так и не смогли забить.

"Альмерия" — "Жирона" 0:0

"Альмерия": Луиш Машимиану, Пубиль (Рамазани, 68), Монтес (Суарес, 84), Чуми, Акьеме, Аррибас (Кайки, 84), Эдгар Гонсалес (Посо, 63), Робертоне, Лопи, Баптистао, Эмбарба (Мелеро, 69).

"Жирона": Гассанига, Ян Коуто (Цыганков, 57), Мартинес, Блинд, Хуанпе, Мигель Гутьеррес, Фернандес (Савио, 67), Алеиш Гарсия, Мартин, Торре (Солис, 57), Довбик (Стуани, 67).

Предупреждения: Баптистао, 21, Фернандес, 34, Акьеме, 56, Хуанпе, 65, Савио, 71, Монтес, 79, Кайки, 84, Мартинес, 90.

Удаление: Алеиш Гарсия, 80.

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футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Испанская Ла Лига
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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