Довбик може стати партнером Циганкова завдяки схемі з "Манчестер сіті"

Довбик після голу у ворота збірної Швеції. Фото: Twitter/Artm Dovbyk

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик все ж таки може стати партнером Віктора Циганкова в іспанській "Жироні". Але для цього трансферу залучать Football City Group, до якої входить "Манчестер сіті".

Про це повідомляють іспанські журналісти Ніл Сола та Фермін Суарес.

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Наразі відомо, що "Дніпро-1" просить за трансфер 26-річного гравця приблизно 12-15 млн євро. У каталонського клубу такої суми вільних коштів немає.

Як повідомляє журналіст Ніл Сола, каталонці планують заручитися фінансовою підтримкою мережі клубів Football City Group, щоб улітку оформити трансфер нападника.

El desig del @GironaFC és aconseguir portat a DOVBYK, un davanter TOP.



Aquí @FerminSuarez03 us explica coses molt interessants del jugador. https://t.co/uZE3OqLbaD — Nil Solà (@Nilsola10) July 15, 2023

Спочатку "Жирона" розраховувала на підписання Довбика за зниженою ціною, що їй вдалося у випадку з Віктором Циганковим, якого було підписано за 5 млн євро, оскільки його контракт із "Динамо" Київ наближався до завершення. Однак щодо Артема це не спрацювало — він нещодавно продовжив контракт із "Дніпром-1" до 2025 року.

Швидкий та забивний

Ще один журналіст Фермін Суарес назвав Довбика чи не ідеальним форвардом.

"Він дуже сильний, потужний, швидкий, виграє єдиноборства, швидкий та забивний. 29 голів у 39 матчах за Дніпро-1", — пише іспанський журналіст.

Раніше була інформація, що Дніпро-1 оцінює Довбика в 15 мільйонів євро, проте іспанці нібито готові самостійно домовитися з датським "Мідтьюлланом", якому належать 50% прав на гравця.

Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи.

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