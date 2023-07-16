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Довбик може стати партнером Циганкова завдяки схемі з "Манчестер сіті"

16 липня 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик може стати партнером Циганкова завдяки схемі з "Манчестер сіті"
Довбик після голу у ворота збірної Швеції. Фото: Twitter/Artm Dovbyk
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик все ж таки може стати партнером Віктора Циганкова в іспанській "Жироні". Але для цього трансферу залучать Football City Group, до якої входить "Манчестер сіті".

Про це повідомляють іспанські журналісти Ніл Сола та Фермін Суарес.

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Наразі відомо, що "Дніпро-1" просить за трансфер 26-річного гравця приблизно 12-15 млн євро. У каталонського клубу такої суми вільних коштів немає. 

Як повідомляє журналіст Ніл Сола, каталонці планують заручитися фінансовою підтримкою мережі клубів Football City Group, щоб улітку оформити трансфер нападника.

 

Спочатку "Жирона" розраховувала на підписання Довбика за зниженою ціною, що їй вдалося у випадку з Віктором Циганковим, якого було підписано за 5 млн євро, оскільки його контракт із "Динамо" Київ наближався до завершення. Однак щодо Артема це не спрацювало — він нещодавно продовжив контракт із "Дніпром-1" до 2025 року.

Швидкий та забивний

Ще один журналіст Фермін Суарес назвав Довбика чи не ідеальним форвардом.

"Він дуже сильний, потужний, швидкий, виграє єдиноборства, швидкий та забивний. 29 голів у 39 матчах за Дніпро-1", — пише іспанський журналіст.

Раніше була інформація, що Дніпро-1 оцінює Довбика в 15 мільйонів євро, проте іспанці нібито готові самостійно домовитися з датським "Мідтьюлланом", якому належать 50% прав на гравця.

Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи.

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