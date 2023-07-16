Довбик может стать партнером Цыганкова благодаря схеме с "Манчестер сити"

Довбик после гола в ворота сборной Швеции. Фото: Twitter/Artm Dovbyk

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик все-таки может стать партнером Виктора Цыганкова в испанской "Жироне". Но для этого трансфера привлекут Football City Group, в которую входит "Манчестер сити".

Об этом сообщают испанские журналисты Нил Сола и Фермин Суарес.

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Пока известно, что "Днепр-1" просит за трансфер 26-летнего игрока примерно 12-15 млн евро. У каталонского клуба такой суммы свободных средств нет.

Как сообщает журналист Нил Сола, каталонцы планируют заручиться финансовой поддержкой сети клубов Football City Group, чтобы летом оформить трансфер нападающего.

El desig del @GironaFC – это приобрести portat a DOVBYK, un delanter TOP.



Aquí @FerminSuarez03 us explica cosas muy interesantes del jugador. https://t.co/uZE3OqLbaD — Nil Solà (@Nilsola10) 15 July 2023

Сначала "Жирона" рассчитывала на подписание Довбика по сниженной цене, что ей удалось в случае с Виктором Цыганковым, подписанным за 5 млн евро, поскольку его контракт с "Динамо" Киев близился к завершению. Однако по Артему это не сработало — он недавно продлил контракт с "Днепром-1" до 2025 года.

Быстрый и забивной

Еще один журналист Фермин Суарес назвал Довбика чуть ли не идеальным форвардом.

"Он очень сильный, мощный, быстрый, выигрывает единоборства, быстрый и забивной. 29 голов в 39 матчах за Днепр-1", — пишет испанский журналист.

Ранее была информация, что Днепр-1 оценивает Довбика в 15 миллионов евро, однако испанцы якобы готовы самостоятельно договориться с датским "Митьюлланом", которому принадлежат 50% прав на игрока.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола.

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