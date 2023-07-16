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Довбик может стать партнером Цыганкова благодаря схеме с "Манчестер сити"

16 июля 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Довбик может стать партнером Цыганкова благодаря схеме с "Манчестер сити"
Довбик после гола в ворота сборной Швеции. Фото: Twitter/Artm Dovbyk
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик все-таки может стать партнером Виктора Цыганкова в испанской "Жироне". Но для этого трансфера привлекут Football City Group, в которую входит "Манчестер сити".

Об этом сообщают испанские журналисты Нил Сола и Фермин Суарес.

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Цель клуба — усиление линии атаки, а на одного из новичков клуб готов существенно потратиться.

Пока известно, что "Днепр-1" просит за трансфер 26-летнего игрока примерно 12-15 млн евро. У каталонского клуба такой суммы свободных средств нет.

Как сообщает журналист Нил Сола, каталонцы планируют заручиться финансовой поддержкой сети клубов Football City Group, чтобы летом оформить трансфер нападающего.

 

Сначала "Жирона" рассчитывала на подписание Довбика по сниженной цене, что ей удалось в случае с Виктором Цыганковым, подписанным за 5 млн евро, поскольку его контракт с "Динамо" Киев близился к завершению. Однако по Артему это не сработало — он недавно продлил контракт с "Днепром-1" до 2025 года.

Быстрый и забивной

Еще один журналист Фермин Суарес назвал Довбика чуть ли не идеальным форвардом.

"Он очень сильный, мощный, быстрый, выигрывает единоборства, быстрый и забивной. 29 голов в 39 матчах за Днепр-1", — пишет испанский журналист.

Ранее была информация, что Днепр-1 оценивает Довбика в 15 миллионов евро, однако испанцы якобы готовы самостоятельно договориться с датским "Митьюлланом", которому принадлежат 50% прав на игрока.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола.

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