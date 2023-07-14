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"Манчестер Сіті" швидко знайшов заміну Вокеру: запрошено чемпіона світу

14 липня 2023 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Манчестер Сіті" швидко знайшов заміну Вокеру: запрошено чемпіона світу
Кайл Вокер у збірній Англії. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Манчестер Сіті" знайшов заміну Кайлу Вокеру після того, як крайній захисник збірної Англії погодив особисті умови з мюнхенською "Баварією".

На "Етіхад" переїде захисник збірної Франції Бенжамен Павар, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Минулого сезону "Манчестер Сіті" виграв требл, а вже через місяць головний тренер команди Хосеп Гвардіола працює над перебудовою складу. Захисник збірної Англії Кайл Вокер вирішив продовжити кар'єру в "Баварії". У зворотному напрямку піде француз Бенжамен Павар.

Деталі трансферу

Представники "Манчестер Сіті" вже провели переговори з футболістом збірної Франції, але поки що не зробили офіційної пропозиції "Баварії". Мюнхенці заплатять за Кайла Вокера 17,5 мільйонів євро, а за Бенжамена Павара вимагають 31 млн євро. "Містян" влаштує такий обмін.

Бенжамен Павар
Бенжамен Павар на тренуванні. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Також у "Сіті" повернеться Жоау Канселу, але португальський захисник, як і раніше, не у фаворі у Хосепа Гвардіоли. Гравець може вирушити до "Арсеналу" або каталонської "Барселони". У розпорядженні тренера "містян" залишиться Ріко Льюїс, який буде конкурентом для Павара.

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