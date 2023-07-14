"Манчестер Сіті" швидко знайшов заміну Вокеру: запрошено чемпіона світу

Кайл Вокер у збірній Англії. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Англійський "Манчестер Сіті" знайшов заміну Кайлу Вокеру після того, як крайній захисник збірної Англії погодив особисті умови з мюнхенською "Баварією".

На "Етіхад" переїде захисник збірної Франції Бенжамен Павар, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Минулого сезону "Манчестер Сіті" виграв требл, а вже через місяць головний тренер команди Хосеп Гвардіола працює над перебудовою складу. Захисник збірної Англії Кайл Вокер вирішив продовжити кар'єру в "Баварії". У зворотному напрямку піде француз Бенжамен Павар.

Деталі трансферу

Представники "Манчестер Сіті" вже провели переговори з футболістом збірної Франції, але поки що не зробили офіційної пропозиції "Баварії". Мюнхенці заплатять за Кайла Вокера 17,5 мільйонів євро, а за Бенжамена Павара вимагають 31 млн євро. "Містян" влаштує такий обмін.

Бенжамен Павар на тренуванні. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Також у "Сіті" повернеться Жоау Канселу, але португальський захисник, як і раніше, не у фаворі у Хосепа Гвардіоли. Гравець може вирушити до "Арсеналу" або каталонської "Барселони". У розпорядженні тренера "містян" залишиться Ріко Льюїс, який буде конкурентом для Павара.

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