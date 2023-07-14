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"Манчестер Сити" быстро нашел замену Уокеру: приглашен чемпион мира

14 июля 2023 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Сити" быстро нашел замену Уокеру: приглашен чемпион мира
Кайл Уокер в сборной Англии. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Сити" нашел замену Кайлу Уокеру после того, как крайний защитник сборной Англии согласовал личные условия с мюнхенской "Баварией". 

На "Этихад" переедет защитник сборной Франции Бенжамен Павар, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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В прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл требл, а уже месяц спустя главный тренер команды Хосеп Гвардиола работает над перестройкой состава. Защитник сборной Англии Кайл Уокер решил продолжить карьеру в "Баварии". В обратном направлении последует француз Бенжамен Павар. 

Детали трансфера 

Представители "Манчестер Сити" уже провели переговоры с футболистом сборной Франции, но пока не сделали официальное предложение "Баварии". Мюнхенцы заплатят за Кайла Уокера 17,5 миллиона евро, а за Бенжамена Павара требуют 31 млн евро. "Горожан" устроит такой обмен. 

Бенжамен Павар
Бенжамен Павар на тренировке. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Также в "Сити" вернется Жоау Канселу, но португальский защитник по-прежнему не в фаворе у Хосепа Гвардиолы. Игрок может отправиться в "Арсенал" или каталонскую "Барселону". В распоряжении тренера "горожан" останется Рико Льюис, который будет конкурентом для Павара. 

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