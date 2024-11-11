Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик нарешті отримав трофей найкращому бомбардиру Ла-Ліги arrow

Довбик нарешті отримав трофей найкращому бомбардиру Ла-Ліги

11 листопада 2024 17:31
Станіслав Костюк - Редактор
Артем Довбик отримав приз, на який чекав з минулого сезону
Артем Довбик із "Трофео Пічічі". Фото: instagram.com/marca/
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик отримав нагороду найрезультативнішому гравцю чемпіонату Іспанії минулого сезону. Бомбардир зробив прогноз про те, хто завоює цей приз цього сезону.

Довбик розповів, як йшов до "Трофео Пічічі", в інтерв'ю Marca.

Читайте також:

Артем Довбик став одним із головних тріумфаторів минулого футбольного сезону Ла-Ліги. Авторитетне видання Marca за підсумками кожного сезону вручає призи найкращим гравцям, зокрема, голеадору та воротареві. "Трофео Пічічі" головному бомбардиру чемпіонату Іспанії завоював Артем Довбик, який забив за "Жирону" 24 голи у 36 матчах Ла-Ліги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MARCA (@marca)

Що Довбик сказав про свою нагороду

Український форвард отримав пам'ятний приз в урочистій атмосфері. Він присвятив нагороду колишнім партнерам із "Жирони". Довбик заявив, що його встиг був би неможливим без інших футболістів каталонської команди.

Форвард згадав, що вже після п'ятого туру футболіст "Жирони" Стуані щотижня повторював, що саме Довбик завоює трофей найкращому бомбардиру Ла-Ліги. В Артема вірив і тренер каталонської команди. У підсумку минулий сезон став найкращим у кар'єрі українця.

Артем Довбик вважає, що наступним володарем "Трофео Пічічі" стане Роберт Левандовський, який уже забив 14 голів у Ла-Лізі.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Олександр Шовковський опинився під загрозою дострокової відставки.

У Туреччині інспектор ФІФА опинився в епіцентрі скандалу через інтимне відео з молодою дівчиною суддею.

Президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк позбавив деяких футболістів більшу частину зарплат.

спорт Артем Довбик ФК Рома (Рим) футбол Іспанська Ла Ліга Жирона

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:10 Підтримка сімей військових — які пільги доступні родичам УБД

Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

18:03 Проїзд трасою Одеса-Рені закриють — причина

17:49 У Міноборони заявили про успіхи САУ "Богдана" на фронті — відео

17:30 В ОВА підтвердили пошкодження дамби Курахівського водосховища

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

17:26 Безжальна валюта — чи впливає курс долара на ціни в Україні

17:23 На Одещині чоловік застрелив сусідського собаку

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

18:10 Підтримка сімей військових — які пільги доступні родичам УБД

18:03 Проїзд трасою Одеса-Рені закриють — причина

17:49 У Міноборони заявили про успіхи САУ "Богдана" на фронті — відео

17:30 В ОВА підтвердили пошкодження дамби Курахівського водосховища

17:26 Безжальна валюта — чи впливає курс долара на ціни в Україні

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

17:23 На Одещині чоловік застрелив сусідського собаку

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку