Артем Довбик отримав приз, на який чекав з минулого сезону

Артем Довбик із "Трофео Пічічі". Фото: instagram.com/marca/

Форвард збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик отримав нагороду найрезультативнішому гравцю чемпіонату Іспанії минулого сезону. Бомбардир зробив прогноз про те, хто завоює цей приз цього сезону.

Довбик розповів, як йшов до "Трофео Пічічі", в інтерв'ю Marca.

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Артем Довбик став одним із головних тріумфаторів минулого футбольного сезону Ла-Ліги. Авторитетне видання Marca за підсумками кожного сезону вручає призи найкращим гравцям, зокрема, голеадору та воротареві. "Трофео Пічічі" головному бомбардиру чемпіонату Іспанії завоював Артем Довбик, який забив за "Жирону" 24 голи у 36 матчах Ла-Ліги.

Що Довбик сказав про свою нагороду

Український форвард отримав пам'ятний приз в урочистій атмосфері. Він присвятив нагороду колишнім партнерам із "Жирони". Довбик заявив, що його встиг був би неможливим без інших футболістів каталонської команди.

Форвард згадав, що вже після п'ятого туру футболіст "Жирони" Стуані щотижня повторював, що саме Довбик завоює трофей найкращому бомбардиру Ла-Ліги. В Артема вірив і тренер каталонської команди. У підсумку минулий сезон став найкращим у кар'єрі українця.

Артем Довбик вважає, що наступним володарем "Трофео Пічічі" стане Роберт Левандовський, який уже забив 14 голів у Ла-Лізі.

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