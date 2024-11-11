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Довбик наконец-то получил трофей лучшему бомбардиру Ла Лиги

11 ноября 2024 17:31
Станислав Костюк - Редактор
Артем Довбик получил приз, которого ждал с прошлого сезона
Артем Довбик с "Трофео Пичичи". Фото: instagram.com/marca/
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик получил награду самому результативному игроку чемпионата Испании прошлого сезона. Бомбардир сделал прогноз о том, кто завоюет этот приз в нынешнем сезоне.

Довбик рассказал, как шел к "Трофео Пичичи", в интервью Marca

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Артем Довбик стал одним из главных триумфаторов прошлого футбольного сезона Ла Лиги. Авторитетное издание Marca по итогам каждого сезона вручает призы лучшим игрокам, в частности, голеадору и вратарю. "Трофео Пичичи" главному бомбардиру чемпионата Испании завоевал Артем Довбик, который забил за "Жирону" 24 гола в 36 матчах Ла Лиги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Что Довбик сказал о своей награде 

Украинский форвард получил памятный приз в торжественной обстановке. Он посвятил награду бывшим партнерам по "Жироне". Довбик заявил, что его успел был бы невозможным без других футболистов каталонской команды. 

Форвард вспомнил, что уже после пятого тура футболист "Жироны" Стуани каждую неделю повторял, что именно Довбик завоюет трофей лучшему бомбардиру Ла Лиги. В Артема верил и тренер каталонской команды. В итоге прошлый сезон стал лучшим в карьере украинца. 

Артем Довбик считает, что следующим обладателем "Трофео Пичичи" станет Роберт Левандовский, который уже забил 14 голов в Ла Лиге. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Александр Шовковский оказался под угрозой досрочной отставки. 

В Турции инспектор ФИФА оказался в эпицентре скандала из-за интимного видео с молодой девушкой судьей. 

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк лишил некоторых футболистов большей части зарплат. 

спорт Артем Довбик ФК Рома (Рим) футбол Испанская Ла Лига Жирона

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