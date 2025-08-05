Клуб Ліги чемпіонів з Іспанії хоче купити Довбика, але є нюанс

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Українського нападника італійської "Роми" Артема Довбика продовжують випроваджувати з клубу. В Серії А вважають, що українець не гратиме у Джан П’єро Гасперіні.

На українського нападника проявляє інтерес іспанський "Вільярреал", повідомляє Diario AS.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбик може зіграти в Лізі чемпіонів

За інформацією джерела, іспанський "Вільярреал" наступного сезону зіграє в Лізі чемпіонів і тому їм потрібен хороший форвард.

У "Жовтій субмарині" спочатку розглядали оренду 28-річного форварда, але "Рома" наполягає виключно на повноцінному трансфері.

Італійський клуб оцінює Довбика в 30 мільйонів євро, тоді як "жовта субмарина" готова запропонувати не більше 20 мільйонів через фінансові обмеження.

У сезоні 2024/25 Довбик провів за "Рому" 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і віддав 4 гольові передачі. Портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 30 мільйонів євро.

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