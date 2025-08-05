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Главная Спорт Довбик следующий сезон может начать в клубе с Лиги чемпионов

Довбик следующий сезон может начать в клубе с Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 19:56
Клуб Лиги чемпионов из Испании хочет купить Довбика, но есть нюанс
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Украинского нападающего итальянской "Ромы" Артема Довбика продолжают выпроваживать из клуба. В Серии А считают, что украинец не будет играть у Джан Пьеро Гасперини.

К украинскому нападающему проявляет интерес испанский "Вильярреал", сообщает Diario AS.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбик может сыграть в Лиге чемпионов

По информации источника, испанский "Вильярреал" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и поэтому им нужен хороший форвард.

В "Желтой субмарине" изначально рассматривали аренду 28-летнего форварда, но "Рома" настаивает исключительно на полноценном трансфере.

Итальянский клуб оценивает Довбика в 30 миллионов евро, тогда как "желтая субмарина" готова предложить не более 20 миллионов из-за финансовых ограничений.

В сезоне 2024/25 Довбик провел за "Рому" 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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футбол Артем Довбик Вильярреал украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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