Артем Довбик переходить в Рому: контракт з 3 млн євро на рік

Довбик переходить у Рому — відомі деталі трансферу та зарплатня українця
Український форвард "Жирони" Артем Довбик невдовзі змінить команду. Футболіст переїде до Італії.
Про це повідомили італійські джерела, передає Ніколо Скіра.
Довбик переїде до Риму
За інформацією джерел, в "Ромі" впевнені, що в найближчі 48 годин Довбик стане їх гравцем.
Римляни домовились з Довбиком та його агентом про умови особистого контракту.
Українець зароблятиме 3 млн євро в рік та бонуси за забиті голи.
"Жирона" отримає за футболіста 32 млн євро + 5 млн може отримати у вигляді бонусів.
У зв’язку з трансфером Довбика "Рома" планує продати нападника Теммі Абрахама, який відновився після травми. Клуб поставив на форварда цінник в розмірі 25 млн євро.
Зазначимо, що влітку команду залишили форварди Ромелу Лукаку та Андреа Белотті. Бельгієць повернувся із оренди в "Челсі", а Белотті перейшов у італійський "Комо".
Нагадаємо, Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець.
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