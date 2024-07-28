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Довбик переходить у Рому — відомі деталі трансферу та зарплатня українця

28 липня 2024 13:38
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик переходить в Рому: контракт з 3 млн євро на рік
Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український форвард "Жирони" Артем Довбик невдовзі змінить команду. Футболіст переїде до Італії.

Про це повідомили італійські джерела, передає Ніколо Скіра.

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За інформацією джерел, в "Ромі" впевнені, що в найближчі 48 годин Довбик стане їх гравцем.

Римляни домовились з Довбиком та його агентом про умови особистого контракту.

Українець зароблятиме 3 млн євро в рік та бонуси за забиті голи.

"Жирона" отримає за футболіста 32 млн євро + 5 млн може отримати у вигляді бонусів.

У зв’язку з трансфером Довбика "Рома" планує продати нападника Теммі Абрахама, який відновився після травми. Клуб поставив на форварда цінник в розмірі 25 млн євро.

Зазначимо, що влітку команду залишили форварди Ромелу Лукаку та Андреа Белотті. Бельгієць повернувся із оренди в "Челсі", а Белотті перейшов у італійський "Комо".

Нагадаємо, Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець

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Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу. 

В Усика назвали гонорар за третій бій з Джошуа.

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