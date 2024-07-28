Артём Довбик переходит в Рому: контракт с 3 млн евро в год

Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик вскоре сменит команду. Футболист переедет в Италию.

Об этом сообщили итальянские источники, передает Николо Скира.

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Довбик переедет в Рим

По информации источников, в "Роме" уверены, что в ближайшие 48 часов Довбик станет их игроком.

Римляне договорились с Довбиком и его агентом об условиях личного договора.

Украинец будет зарабатывать 3 млн евро в год и бонусы за забитые голы.

"Жирона" получит за футболиста 32 млн евро + 5 млн может получить в виде бонусов.

В связи с трансфером Довбика "Рома" планирует продать восстановившегося после травмы нападающего Темми Абрахама. Клуб поставил на форварда ценник в размере 25 млн евро.

Отметим, что летом команду покинули форварды Ромелу Лукаку и Андреа Белотти. Бельгиец вернулся из аренды в "Челси", а Белотти перешел в итальянский "Комо".

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец.

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