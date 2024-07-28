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Довбик переходит в Рому — известные детали трансфера и зарплата украинца

28 июля 2024 13:38
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артём Довбик переходит в Рому: контракт с 3 млн евро в год
Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик вскоре сменит команду. Футболист переедет в Италию.

Об этом сообщили итальянские источники, передает Николо Скира.

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Довбик переедет в Рим

По информации источников, в "Роме" уверены, что в ближайшие 48 часов Довбик станет их игроком.

Римляне договорились с Довбиком и его агентом об условиях личного договора.

Украинец будет зарабатывать 3 млн евро в год и бонусы за забитые голы.

"Жирона" получит за футболиста 32 млн евро + 5 млн может получить в виде бонусов.

В связи с трансфером Довбика "Рома" планирует продать восстановившегося после травмы нападающего Темми Абрахама. Клуб поставил на форварда ценник в размере 25 млн евро.

Отметим, что летом команду покинули форварды Ромелу Лукаку и Андреа Белотти. Бельгиец вернулся из аренды в "Челси", а Белотти перешел в итальянский "Комо".

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец. 

Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Довбик оскорбил известного топового тренера.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

У Усика назвали гонорар за третий бой с Джошуа.

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