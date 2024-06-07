Довбик здивував іспанських уболівальників — українець назвав причину успіху у Ла-Лізі

Артем Довбик у "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик назвав причину, яка допомагає йому та Віктору Циганкову успішно виступати у Ла-Лізі. Футболіст розповів, чим шокував місцевих експертів.

Довбик та Циганков змінили думку іспанців про українців, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Віктор Циганков після матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

Секрет успіху українців у "Жироні"

Артем Довбик не став сперечатися з тим, що йому вдалося змінити думку іспанських уболівальників та експертів про українських футболістів. До переходу Віктора Циганкова до "Жирони" місцеві журналісти були впевнені, що українські гравці ліниві, можуть порушити дисципліну або запізнитися на тренування.

"Ми з Циганковим виправили цю оману. Ми першими приходимо на тренування і залишаємося тренуватися після матчів. Це вже зовсім інше покоління. Можу сказати, що іспанці були приємно вражені нашою поведінкою. Ми продемонстрували, що українці зовсім інші", — заявив Довбик.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — українцем цікавиться європейський гранд.

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