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Довбик объяснил, как ему и Цыганкову удалось добиться успеха в Испании

7 июня 2024 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик удивил испанских болельщиков — украинец назвал причину успеха в Ла Лиге
Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик назвал причину, которая помогает ему и Виктору Цыганкову успешно выступать в Ла Лиге. Футболист рассказал, чем шокировал местных экспертов. 

Довбик и Цыганков изменили мнение испанцев об украинцах, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Всего один сезон понадобился Артему Довбику для того, чтобы стать одним из лидеров "Жироны" и лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Виктор Цыганков не отстает от партнера по команде. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков после матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Секрет успеха украинцев в "Жироне" 

Артем Довбик не стал спорить с тем, что ему удалось изменить мнение испанских болельщиков и экспертов об украинских футболистах. До перехода Виктора Цыганкова в "Жирону" местные журналисты были уверены, что украинские игроки ленивы, могут нарушить дисциплину или опоздать на тренировку. 

"Мы с Цыганковым исправили это заблуждение. Мы первыми приходим на тренировку и остаемся тренироваться после матчей. Это уже совершенно другое поколение. Могу сказать, что испанцы были приятно удивлены нашим поведением. Мы продемонстрировали, что украинцы совершенно другие", — заявил Довбик. 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

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спорт
Артем Довбик
футбол
Сборная Украины по футболу
Испанская Ла Лига
Жирона
Виктор Цыганков

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