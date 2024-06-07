Довбик удивил испанских болельщиков — украинец назвал причину успеха в Ла Лиге

Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик назвал причину, которая помогает ему и Виктору Цыганкову успешно выступать в Ла Лиге. Футболист рассказал, чем шокировал местных экспертов.

Довбик и Цыганков изменили мнение испанцев об украинцах, сообщает официальный сайт УАФ.

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Виктор Цыганков после матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Секрет успеха украинцев в "Жироне"

Артем Довбик не стал спорить с тем, что ему удалось изменить мнение испанских болельщиков и экспертов об украинских футболистах. До перехода Виктора Цыганкова в "Жирону" местные журналисты были уверены, что украинские игроки ленивы, могут нарушить дисциплину или опоздать на тренировку.

"Мы с Цыганковым исправили это заблуждение. Мы первыми приходим на тренировку и остаемся тренироваться после матчей. Это уже совершенно другое поколение. Могу сказать, что испанцы были приятно удивлены нашим поведением. Мы продемонстрировали, что украинцы совершенно другие", — заявил Довбик.

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

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