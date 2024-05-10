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Довбик прокоментував інтерес з боку Атлетіко Мадрид

10 травня 2024 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик прокоментував інтерес з боку Атлетіко Мадрид
Артем Довбик, Віктор Циганков та тренер "Жирони" Мічел Санчес. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик поділився очікуваннями від виступу на чемпіонаті Європи з футболу. Підопічні Сергія Реброва хочуть звернути увагу на континентальному турнірі.

Довбик розповів про ставлення до чуток про трансфер з "Жирони" в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Збірна України виборола право виступити на Євро-2024, де зіграє з командами Румунії, Бельгії та Словаччини. Артем Довбик вважає, що "синьо-жовті" зуміють вийти із групи на турнірі.

Артем Довбик може піти з Жирони
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард "Жирони" зазначив, що у Сергія Реброва зібралася молода та перспективна команда, яка дуже хоче "пошуміти" на Євро-2024. Але футболісти розуміють, що легких матчів на першості не буде. Особливо у плей-офф, де суперником України може стати Англія чи будь-який інший гранд європейського футболу.

Що Довбик сказав про трансфер з "Жирони"

Артем Довбик забив цього сезону вже 20 голів за "Жирону" у чемпіонаті Іспанії. Він є претендентом на звання найкращого бомбардира Ла-Ліги. На форварда звернули увагу інші клуби, котрі влітку спробують підписати українського гравця. І Артем знає про ці чутки.

"Трансфер до мадридського "Атлетико"? У них є свої нападники. У нас про всіх пишуть — і правду, і вигадки. Нехай це буде секретом", — розповів Довбик.

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

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Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. 

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спорт
футбол
Артем Довбик
Футбол трансфери
Жирона

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