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Довбик прокомментировал интерес со стороны Атлетико Мадрид

10 мая 2024 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик прокомментировал интерес со стороны Атлетико Мадрид
Артем Довбик, Виктор Цыганков и тренер "Жироны" Мичел Санчес. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от участия на чемпионате Европы по футболу. Подопечные Сергея Реброва хотят обратить на себя внимание на континентальном турнире.

Довбик рассказал об отношении к слухам об уходе из "Жироны" в интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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Сборная Украины завоевала право выступить на Евро-2024, где сыграет с командами Румынии, Бельгии и Словакии. Артем Довбик считает, что "сине-желтые" сумеют выйти из группы на турнире. 

Артем Довбик может уйти из Жироны
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Нападающий "Жироны" отметил, что у Сергея Реброва подобралась молодая и перспективная команда, которая очень хочет "пошуметь" на Евро-2024. Но при этом футболисты понимают, что легких матчей на первенстве не будет. Особенно в плей-офф, где соперником Украины может стать Англия или любой другой гранд европейского футбола. 

Что Довбик сказал об уходе из "Жироны" 

Артем Довбик забил в этом сезоне уже 20 голов за "Жирону" в чемпионате Испании. Он является претендентом на звание лучшего бомбардира Ла Лиги. На форварда обратили внимание другие клубы, которые летом попробуют подписать украинского игрока. И Артем знает об этих слухах. 

"Трансфер в мадридский "Атлетико"? У них есть свои нападающие. У нас обо всех пишут — и правду, и неправду. Пусть это будет секретом", — рассказал Довбик. 

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

спорт
футбол
Артем Довбик
Футбол трансферы
Жирона

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