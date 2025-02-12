Артем Довбик відповів на чутки про проблеми зі здоров'ям

Артем Довбик. Фото: Reuters

Італійські ЗМІ почали поширювати інформацію про проблеми зі здоров'ям в українського форварда "Роми" Артема Довбика. Нібито через них він не може грати на 100%.

Інформацію італійців Довбику довелося прокоментувати "Трибуні".

Читайте також:

Чи є у Довбика проблеми

Футболіст розповів, що в нього все гаразд зі здоров'ям і він не розуміє, чому журналісти розпускають такі чутки. Довбик припустив, що ці чутки можуть розпускати навмисне.

"У мене все добре, не розумію, навіщо вони це пишуть. Схоже, що хтось спеціально це робить", — сказав Довбик.

Зазначимо, що в поточному сезоні Довбик у 32 матчах за "Рому" забив 13 м'ячів і зробив два асисти.

Чинний контракт 27-річного гравця діє до 30 червня 2029 року. Авторитетний статистичний портал "Транфермаркт" оцінює 27-річного гравця в 30 млн євро.

Нагадаємо, Денис Берінчик 15 лютого захищатиме пояс чемпіона світу в бою проти Кішона Девіса — хто покаже бій в Україні.

У Казахстані на ММА-турнірі для російського бійця не включили гімн Росії. Що сталося насправді.

Денис Берінчик раніше розповів, чому йому не потрібен поєдинок із Василем Ломаченком, з яким вони раніше були в одній команді.

Глава УАФ Андрій Шевченко повідомив про свою розмову з вінгером "Челсі" Михайлом Мудриком після того, як той попався на допінгу.