Артем Довбик ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Артем Довбик. Фото: Reuters

Итальянский СМИ начали распространять информацию о проблемах со здоровьем у украинского форварда "Ромы" Артема Довбика. Якобы, из-за них он не может играть на 100%.

Информацию итальянцев Довбику пришлось прокомментировать "Трибуне".

Читайте также:

Есть ли у Довбика проблемы

Футболист рассказал, что у него все в порядке со здоровьем и он не понимают, почему журналисты распускают такие слухи. Довбик допустил, что эти слухи могут распускать умышленно.

"У меня все хорошо, не понимаю, зачем они это пишут. Похоже, что кто-то специально это делает", — сказал Довбик.

Отметим, что в текущем сезоне Довбик в 32 матчах за "Рому" забил 13 мячей и сделал два ассиста.

Действующий контракт 27-летнего игрока действует до 30 июня 2029 года. Авторитетный статистический портал "Транфермаркт" оценивает 27-летнего гравця в 30 млн евро.

Напомним, Денис Беринчик 15 февраля будет защищать пояс чемпиона мира в бою против Кишона Дэвиса — кто покажет бой в Украине.

В Казахстане на ММА-турнире для российского бойца не включили гимн России. Что случилось на самом деле.

Денис Беринчик ранее рассказал, почему ему не нужен поединок с Василием Ломаченко, с которым они ранее были в одной команде.

Глава УАФ Андрей Шевченко сообщил об своем разговоре с вингером "Челси" Михаилом Мудриком после того, как тот попался на допинге.