Рома и Довбик — как сыграли римляне в очередном туре Серии А

Игроки римской "Ромы" перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma

В чемпионате Италии по футболу продолжаются матчи очередного тура. Свой поединок отыграла команда одного из украинцев.

Римская "Рома" в выездном поединке сломила сопротивление "Венеции", сообщает портал Новини.LIVE.

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Судьбу поединка решил единственный мяч, забитый с пенальти. В стартовом составе римлян вышел украинец Артем Довбик.

"Рома" против "Венеции"

Первый тайм поединка между "Венецией" и "Ромой" прошел без забитых мячей. И "отметился" разве что тремя желтыми карточками на две команды.

Во втором тайме наконец случился гол. На 57 минуте "Рома" заработала пенальти, который уверенно реализовал Пауло Дибала.

"Венеция" пыталась бороться за результат, но сравнять счет ей не удалось.

Таким образом, "Рома" побеждает, как принято говорить, на классе. Артем Довбик вышел в стартовом составе римлян и сыграл почти весь матч. На 90+2 минуте его заменил Эльдор Шомуродов.

После этой победы "Рома" закрепилась на девятой позиции, имея 34 очка. Расстояние до зоны еврокубков составляет восемь пунктов.

"Венеция" — "Рома" — 0:1

Голы: Дибала, 57 (пен).

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