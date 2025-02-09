Рома та Довбик — як зіграли римляни у черговому турі Серії А

Гравці римської "Роми" перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma

У чемпіонаті Італії з футболу продовжуються матчі чергового туру. Свій поєдинок відіграла команда одного із українців.

Римська "Рома" у виїзному поєдинку здолала опір "Венеції", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Долю поєдинку вирішив єдиний м'яч, забитий з пенальті. У стартовому складі римлян вийшов українець Артем Довбик.

"Рома" проти "Венеції"

Перший тайм поєдинку між "Венецією" та "Ромою" пройшов без забитих м'ячів. І "відзначився" хіба що трьома жовтими картками на дві команди.

У другому таймі нарешті стався гол. На 57 хвилині "Рома" заробила пенальті, який впевнено реалізував Пауло Дібала.

"Венеція" намагалася боротися за результат, але зрівняти рахунок їй не вдалося.

Таким чином, "Рома" перемагає, як прийнято казати, на класі. Артем Довбик вийшов у стартовому складі римлян і зіграв майже весь матч. На 90+2 хвилині його замінив Ельдор Шомуродов.

Після цієї перемоги "Рома" закріпилася на дев'ятій позиції, маючи 34 очки. Відстань до зони єврокубків складає вісім пунктів.

"Венеція" — "Рома" — 0:1

Голи: Дібала, 57 (пен).

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