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Довбик та Циганков отримали найнижчі бали у "Жирони" за матч з "Сельтою"

28 жовтня 2023 07:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик та Циганков отримали найнижчі бали у "Жирони" за матч з "Сельтою"
Віктор Циганков. Фото: Reuters/Urbanandsport
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравці збірної України Артем Довбик та Віктор Циганков не дуже впевнено провели черговий матчі за "Жирону" у Ла Лізі. Не дивлячись на перемогу їх команди над “Сельтою”, українці отримали найнижчі бали за гру від аналітиків.

Оцінки футболістів в матеріалі Новини.LIVE.

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Довбик вийшов на поле з перших хвилин всьоме поспіль. У попередній грі проти "Альмерії" (5:2) форвард збірної України оформив перший дубль у складі іспанської команди.

В цій грі він був не такий активний. На початку зустрічі Артем пробивав головою після подачі з флангу, однак м'яч пройшов набагато вище воріт. На старті другого тайму завдав першого удару "Жирони" у площину воріт. Він знову бив головою після подачі, але голкіпер "Сельти" забрав м'яч до рук.

У середині другого тайму, за рахунку 0:0, Довбика замінили: замість нього на полі з'явився форвард Крістіан Стуані. За гру Артем отримав найнижчий бал з гравців стартового складу від сайту Whoscored — 6,1

Повернення Циганкова
 

Циганков потрапив до заявки "Жирони" вперше за три матчі та з'явився з лави запасних. Попередні дві гри вінгер пропустив через травму, яку отримав наприкінці вересня у грі з "Реалом" (0:3). До речі, Віктор вперше у сезоні залишився в запасі "Жирони" — вісім стартових матчів він починав в основі.

Щоб розкритися в цій грі у Циганкова було лише 11 хвилин основного часу, цього виявилось замало. За матч Віктор отримав оцінку 6,2.

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