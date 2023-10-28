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"Жирона" з Довбиком та Циганковим у додатковий час вирвала перемогу у "Сельти"

28 жовтня 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
"Жирона" з Довбиком та Циганковим у додатковий час вирвала перемогу у "Сельти"
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії "Жирона" вдома приймала "Сельту". З перших хвилин матчу зіграв український форвард Артем Довбик.

Матч завершився важкою перемогою "Жирони" з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

З перших хвилин матчу "Сельта"виставила ешелоновану оборону та грала на контратаках. У "Жирони" з грамотним захистом виникли проблеми, оскільки двох головних атакувальних гравців Довбика та Савіо повністю закрили й вони були непомітні.

Українського форварда на 67-й хвилині замінили на Крістіана Стуані. На 79-й хвилині на поле замість Арнау Мартінеса вийшов Віктор Циганков, який відновився від травми. Захисники "Сельти" виявились готові до цього й тому вінгер також був повністю перекритий.

Єдиний гол в матчі в додатковий час забив Янгель Еррера, який чудово пробив здалеку у дальній кут воріт.

Перемога дозволила "Жироні" знову очолити турнірну таблицю.

"Жирона" — "Сельта" — 1:0

Гол: Еррера, 90

"Жирона": Гассаніга — Блінд, Давід Лопес (Хуанпе, 45), Мартінес (Циганков, 79) — Мігель Гутьєррес, Еррера, Алеіш Гарсія, Мартін (Порту, 67), Ян Коуто, Савіо — Довбик (Стуані, 67)

Головний тренер: Мічел.

"Сельта": Гуаїта — Васкес, Старфельт, Нуньєс, Санчес — Де Ла Торре, Тапія, Дотор (Бельтран, 85), Бамба (Мінгеса, 75) — Аспас, Ларсен

Головний тренер: Рафаель Бенітес.

Попередження: Коуту, Стуані, Хуанпе — Васкес, Нуньєс

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