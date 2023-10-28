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"Жирона" с Довбиком и Цыганковым в дополнительное время вырвала победу у "Сельты"

28 октября 2023 06:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Жирона" с Довбиком и Цыганковым в дополнительное время вырвала победу у "Сельты"
Артем Довбык. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Жирона" дома принимала "Сельту". С первых минут матча сыграл украинский форвард Артем Довбик.

Матч завершился тяжелой победой "Жироны" со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

С первых минут матча "Сельта" выставила эшелонированную оборону и играла на контратаках. У "Жироны" с грамотной защитой возникли проблемы, поскольку двух главных атакующих игроков Довбика и Савио полностью закрыли и они были незаметны.

Украинский форвард на 67-й минуте был заменен Кристианом Стуани. На 79-й минуте на поле вместо Арнау Мартинеса вышел восстановившийся от травмы Виктор Цыганков. Защитники "Сельты" оказались готовы к этому и вингер также был полностью перекрыт.

Единственный гол в матче в дополнительное время забил Янгель Эррера, прекрасно пробивший издалека в дальний угол ворот.

Победа позволила "Жироне" снова возглавить турнирную таблицу.

"Жирона" — "Сельта" — 1:0

Гол: Эррера, 90

"Жирона": Гассанига — Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 45), Мартинес (Цыганков, 79) — Мигель Гутьеррес, Эррера, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 67), Ян Коуто, Савио — Довбик (Стуани, 67)

Главный тренер: Мичел.

"Сельта": Гуаита — Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес — Де Ла Торре, Тапия, Дотор (Бельтран, 85), Бамба (Мингеса, 75) — Аспас, Ларсен

Главный тренер: Рафаэль Бенитес.

Предупреждения: Коуту, Стуани, Хуанпе — Васкес, Нуньес.

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу.

Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.

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