"Жирона" с Довбиком и Цыганковым в дополнительное время вырвала победу у "Сельты"
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Жирона" дома принимала "Сельту". С первых минут матча сыграл украинский форвард Артем Довбик.
Матч завершился тяжелой победой "Жироны" со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Обзор матча
С первых минут матча "Сельта" выставила эшелонированную оборону и играла на контратаках. У "Жироны" с грамотной защитой возникли проблемы, поскольку двух главных атакующих игроков Довбика и Савио полностью закрыли и они были незаметны.
Украинский форвард на 67-й минуте был заменен Кристианом Стуани. На 79-й минуте на поле вместо Арнау Мартинеса вышел восстановившийся от травмы Виктор Цыганков. Защитники "Сельты" оказались готовы к этому и вингер также был полностью перекрыт.
Единственный гол в матче в дополнительное время забил Янгель Эррера, прекрасно пробивший издалека в дальний угол ворот.
Победа позволила "Жироне" снова возглавить турнирную таблицу.
"Жирона" — "Сельта" — 1:0
Гол: Эррера, 90
"Жирона": Гассанига — Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 45), Мартинес (Цыганков, 79) — Мигель Гутьеррес, Эррера, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 67), Ян Коуто, Савио — Довбик (Стуани, 67)
Главный тренер: Мичел.
"Сельта": Гуаита — Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес — Де Ла Торре, Тапия, Дотор (Бельтран, 85), Бамба (Мингеса, 75) — Аспас, Ларсен
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.
Предупреждения: Коуту, Стуани, Хуанпе — Васкес, Нуньес.
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