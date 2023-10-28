Довбик и Цыганков получили самые низкие баллы у "Жироны" за матч с "Сельтой"

Виктор Цыганков. Фото: Reuters/Urbanandsport

Игроки сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков не очень уверенно провели очередной матч за "Жирону" в Ла Лиге. Несмотря на победу их команды над "Сельтой", украинцы получили самые низкие баллы за игру от аналитиков.

Оценки футболистов в материале Новини.LIVE.

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Довбик вышел на поле с первых минут седьмой раз подряд. В предыдущей игре против "Альмерии" (5:2) нападающий сборной Украины оформил первый дубль в составе испанской команды.

В этой игре он был не столь активен. В начале встречи Артем пробивал головой после подачи с фланга, однако мяч прошел гораздо выше ворот. На старте второго тайма нанес первый удар "Жироны" в створ ворот. Он снова бил головой после подачи, но голкипер "Сельты" забрал мяч в руки.

⬇️ Dovbyk i Iván Martín



⬆️ Stuani i Portu pic.twitter.com/mWtIQ0Ekks — Girona FC (@GironaFC) October 27, 2023

В середине второго тайма при счете 0:0 Довбика заменили: вместо него на поле появился форвард Кристиан Стуани. За игру Артем получил самый низкий балл из игроков стартового состава от сайта Whoscored — 6,1

Возвращение Цыганкова

Цыганков попал в заявку "Жироны" впервые за три матча и появился со скамейки запасных. Предыдущие две игры вингер пропустил из-за травмы, полученной в конце сентября в игре с "Реалом" (0:3). Кстати, Виктор впервые в сезоне остался в запасе "Жироны" — восемь стартовых матчей он начинал в основе.

Чтобы раскрыться в этой игре у Цыганкова было всего 11 минут основного времени, этого оказалось мало. За матч Виктор получил отметку 6,2.

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