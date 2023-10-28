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Довбик и Цыганков получили самые низкие баллы у "Жироны" за матч с "Сельтой"

28 октября 2023 07:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Довбик и Цыганков получили самые низкие баллы у "Жироны" за матч с "Сельтой"
Виктор Цыганков. Фото: Reuters/Urbanandsport
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игроки сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков не очень уверенно провели очередной матч за "Жирону" в Ла Лиге. Несмотря на победу их команды над "Сельтой", украинцы получили самые низкие баллы за игру от аналитиков.

Оценки футболистов в материале Новини.LIVE.

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Довбик вышел на поле с первых минут седьмой раз подряд. В предыдущей игре против "Альмерии" (5:2) нападающий сборной Украины оформил первый дубль в составе испанской команды.

В этой игре он был не столь активен. В начале встречи Артем пробивал головой после подачи с фланга, однако мяч прошел гораздо выше ворот. На старте второго тайма нанес первый удар "Жироны" в створ ворот. Он снова бил головой после подачи, но голкипер "Сельты" забрал мяч в руки.

В середине второго тайма при счете 0:0 Довбика заменили: вместо него на поле появился форвард Кристиан Стуани. За игру Артем получил самый низкий балл из игроков стартового состава от сайта Whoscored — 6,1

Возвращение Цыганкова

Цыганков попал в заявку "Жироны" впервые за три матча и появился со скамейки запасных. Предыдущие две игры вингер пропустил из-за травмы, полученной в конце сентября в игре с "Реалом" (0:3). Кстати, Виктор впервые в сезоне остался в запасе "Жироны" — восемь стартовых матчей он начинал в основе.

Чтобы раскрыться в этой игре у Цыганкова было всего 11 минут основного времени, этого оказалось мало. За матч Виктор получил отметку 6,2.

Напомним, Луческу может уступить место тренеру "Динамо" известному испанцу.

Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.

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