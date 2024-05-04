Довбик та Циганков проти Барселони — де і коли дивитись матч

Промо до матчу "Жирони" та "Барселони". Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" прийме "Барселону" у Дербі Каталонії, яке відбудеться у рамках 32 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Віктор Циганков та Артем Довбик мають вийти на поле в основному складі господарів поля.

На кону у цьому матчі опинилося друге місце у турнірній таблиці, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Жирона" та "Барселона" зіграють один з одним у центральному матчі 32 туру іспанської Ла-Ліги. Ціна перемоги багато що означає для обох суперників. Йдеться і про звання кращої команди Каталонії та другий рядок у турнірній таблиці.

Промо арт перед матчем "Жирона" — "Барселона". Фото: instagram.com/gironafc/

Де і коли дивитись матч Жирона — Барселона

Каталонське дербі буде доступне для перегляду онлайн для вболівальників понад 50 країн, і Україна не є винятком. Поєдинок пройде у суботу, 4 травня, о 19:30 за київським часом.

В Україні матч "Жирона" — "Барселона" можна буде побачити на MEGOGO Футбол 1 та Volia TV.

Перед поєдинком "Барселона" посідає друге місце у турнірній таблиці та випереджає "Жирону" на два бали. Підопічні Мічела Санчеса обіграли команду Хаві Ернандеса у першому матчі сезону на виїзді з рахунком 4:2.

"Жирона" — "Барселона" — де дивитися матч. Фото: скріншот Dailysports.

Віктор Циганков та Артем Довбик мають вийти в основному складі "Жирони". Український форвард каталонської команди продовжує лідирувати у списку найкращих бомбардирів Ла-Ліги. Довбик забив 19 м'ячів. Одним із його переслідувачів є нападник "Барси" Роберт Левандовський, який забив 16 голів.

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