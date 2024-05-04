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Довбик и Цыганков против Барселоны — где и когда смотреть матч

4 мая 2024 11:57
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Довбик и Цыганков против Барселоны — где и когда смотреть матч
Промо к матчу "Жироны" и "Барселоны". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Жирона" примет "Барселону" в Дерби Каталонии, которое состоится в рамках 32 тура чемпионата Испании по футболу. Виктор Цыганков и Артем Довбик должны выйти на поле в основном составе хозяев поля. 

На кону в этом матче оказалось второе место в турнирной таблице, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Жирона" и "Барселона" сыграют друг с другом в центральном матче 32 тура испанской Ла Лиги. Цена победы многое значит для обоих соперников. Речь идет и о звании лучшей команды Каталонии и второй строчке в турнирной таблице. 

Жирона — Барселона — где и когда смотреть матч
Промо арт перед матчем "Жирона" — "Барселона". Фото: instagram.com/gironafc/

Где и когда смотреть матч Жирона — Барселона 

Каталонское дерби будет доступно к просмотру онлайн для болельщиков более 50 стран, и Украина не является исключением. Поединок пройдет в субботу, 4 мая, в 19:30 по киевскому времени. 

В Украине матч "Жирона" — "Барселона" можно будет увидеть на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. 

Перед поединком "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице и опережает "Жирону" на два балла. Подопечные Мичела Санчеса обыграли команду Хави Эрнандеса в первом матче сезона на выезде со счетом 4:2.

Жирона — Барселона — где и когда смотреть матч
"Жирона" — "Барселона" — где смотреть матч. Фото: скриншот Dailysports. 

 

Виктор Цыганков и Артем Довбик должны выйти в основном составе "Жироны". Украинский форвард каталонской команды продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. Довбик забил 19 мячей. Одним из его преследователей является нападающий "Барсы" Роберт Левандовский, который забил 16 голов. 

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спорт
футбол
Барселона
Испанская Ла Лига
Жирона

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