Довбик и Цыганков против Барселоны — где и когда смотреть матч

Промо к матчу "Жироны" и "Барселоны". Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" примет "Барселону" в Дерби Каталонии, которое состоится в рамках 32 тура чемпионата Испании по футболу. Виктор Цыганков и Артем Довбик должны выйти на поле в основном составе хозяев поля.

На кону в этом матче оказалось второе место в турнирной таблице, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Жирона" и "Барселона" сыграют друг с другом в центральном матче 32 тура испанской Ла Лиги. Цена победы многое значит для обоих соперников. Речь идет и о звании лучшей команды Каталонии и второй строчке в турнирной таблице.

Промо арт перед матчем "Жирона" — "Барселона". Фото: instagram.com/gironafc/

Где и когда смотреть матч Жирона — Барселона

Каталонское дерби будет доступно к просмотру онлайн для болельщиков более 50 стран, и Украина не является исключением. Поединок пройдет в субботу, 4 мая, в 19:30 по киевскому времени.

В Украине матч "Жирона" — "Барселона" можно будет увидеть на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV.

Перед поединком "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице и опережает "Жирону" на два балла. Подопечные Мичела Санчеса обыграли команду Хави Эрнандеса в первом матче сезона на выезде со счетом 4:2.

"Жирона" — "Барселона" — где смотреть матч. Фото: скриншот Dailysports.

Виктор Цыганков и Артем Довбик должны выйти в основном составе "Жироны". Украинский форвард каталонской команды продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. Довбик забил 19 мячей. Одним из его преследователей является нападающий "Барсы" Роберт Левандовский, который забил 16 голов.

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