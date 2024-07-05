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Довбик вирішив, де проведе наступний сезон — що відомо

5 липня 2024 17:38
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Довбик ухвалив рішення про клуб, в якому продовжить кар'єру
Артем Довбик у збірній України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард "Жирони" та збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії минулого сезону. Успіхи гравця привернули до нього увагу багатьох відомих клубів.

Довбик після тривалих роздумів ухвалив рішення про те, де зіграє наступного сезону, повідомляє AS.

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Артем Довбик у своєму дебютному сезоні у чемпіонаті Іспанії забив 24 м'ячі та зробив 10 результативних передач у 39 поєдинках Прімери. Клуби з чотирьох різних ліг зробили "Жироні" пропозиції щодо українського гравця. Форвард обдумав варіант розвитку кар'єри та ухвалив рішення про своє майбутнє.

Де гратиме Довбик

Футболіст обговорив варіанти, які він мав, із сім'єю. Після цього Довбик повідомив своїм агентам, що найближчого року не хоче нічого чути про звільнення з "Жирони". Родині Артема добре в Каталонії, а сам він задоволений співпрацею з клубом та роботою під керівництвом тренера Мічела Санчеса. Довбик хоче зіграти за "Жирону" у Лізі чемпіонів.

Артем Довбик
Артем Довбик перед матчем Євро-2024. Фото: скріншот Megogo

Мадридський "Атлетіко" пропонував за українця 25 млн євро, що не влаштувало каталонський клуб. "Наполі" та "Челсі" були готові заплатити 35 млн євро, але сам Довбик не хоче грати в Італії та Англії. Він збирається й надалі виступати в Іспанії.

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