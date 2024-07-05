ФК Шахтар представив нову форму — вражаюче відео

Шахтар здивував презентацією нової форми — відео
Футбольний клуб "Шахтар" здивував шанувальників новою футбольною формою на наступний сезон. Команда показала три нові комплекти форми на сезон 2024/25.
Нове вражаюче відео з'явилось у соцмережах клубу.
Шахтар представив нову форму
Чинний чемпіон України показав шанувальникам нову форму на наступний футбольний сезон. У сезоні 2024/25 клуб зіграє у Лізі Чемпіонів.
Домашній і виїзний комплекти представлені у традиційних незмінних кольорах донецького клубу — чорному та оранжевому. Третій комплект змінений — "гірники" вперше в історії зіграють у синьо-жовтих кольорах.
Крім цього, клуб представив вражаюче відео презентації нової форми.
"Ми росли, і футбол ріс із нами. Але любов до команди залишилася незмінною. Це історія про тих, хто пройшов із клубом кожен етап, кожен злет і падіння. Про тих, хто став невід’ємною частиною історії ФК "Шахтар". Про справжніх футбольних фанів," — йдеться в дописі.
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