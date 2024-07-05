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Шахтар здивував презентацією нової форми — відео

5 липня 2024 12:15
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
ФК Шахтар представив нову форму — вражаюче відео
Гравці Шахтаря на полі. Фото: ФК Шахтар
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Футбольний клуб "Шахтар" здивував шанувальників новою футбольною формою на наступний сезон. Команда показала три нові комплекти форми на сезон 2024/25.

Нове вражаюче відео з'явилось у соцмережах клубу. 

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Шахтар представив нову форму

Чинний чемпіон України показав шанувальникам нову форму на наступний футбольний сезон. У сезоні 2024/25 клуб зіграє у Лізі Чемпіонів. 

Домашній і виїзний комплекти представлені у традиційних незмінних кольорах донецького клубу — чорному та оранжевому. Третій комплект змінений — "гірники" вперше в історії зіграють у синьо-жовтих кольорах.

Нова форма Шахтаря
Нова форма Шахтаря. Фото: ФК Шахтар

Крім цього, клуб представив вражаюче відео презентації нової форми. 

"Ми росли, і футбол ріс із нами. Але любов до команди залишилася незмінною. Це історія про тих, хто пройшов із клубом кожен етап, кожен злет і падіння. Про тих, хто став невід’ємною частиною історії ФК "Шахтар". Про справжніх футбольних фанів," — йдеться в дописі. 

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Україна ФК Шахтар презентація футбольна форма

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