ФК Шахтар представив нову форму — вражаюче відео

Гравці Шахтаря на полі. Фото: ФК Шахтар

Футбольний клуб "Шахтар" здивував шанувальників новою футбольною формою на наступний сезон. Команда показала три нові комплекти форми на сезон 2024/25.

Нове вражаюче відео з'явилось у соцмережах клубу.

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Чинний чемпіон України показав шанувальникам нову форму на наступний футбольний сезон. У сезоні 2024/25 клуб зіграє у Лізі Чемпіонів.

Домашній і виїзний комплекти представлені у традиційних незмінних кольорах донецького клубу — чорному та оранжевому. Третій комплект змінений — "гірники" вперше в історії зіграють у синьо-жовтих кольорах.

Нова форма Шахтаря. Фото: ФК Шахтар

Крім цього, клуб представив вражаюче відео презентації нової форми.

"Ми росли, і футбол ріс із нами. Але любов до команди залишилася незмінною. Це історія про тих, хто пройшов із клубом кожен етап, кожен злет і падіння. Про тих, хто став невід’ємною частиною історії ФК "Шахтар". Про справжніх футбольних фанів," — йдеться в дописі.

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