ФК Шахтер представил новую форму - впечатляющее видео

Шахтер удивил презентацией новой формы — видео
Футбольный клуб "Шахтер" удивил поклонников новой футбольной формы на следующий сезон. Команда показала три новых комплекта формы на сезон 2024/25.
Новое впечатляющее видео появилось в соцсетях клуба.
Шахтер представил новую форму
Действующий чемпион Украины показал поклонникам новую форму на следующий футбольный сезон. В сезоне 2024/25 клуб сыграет в Лиге Чемпионов.
Домашний и выездной комплекты представлены в традиционных неизменных цветах донецкого клуба — черном и оранжевом. Третий комплект изменен — "горняки" впервые в истории сыграют в сине-желтых цветах.
Кроме этого, клуб представил поразительное видео презентации новой формы.
"Мы росли, и футбол рос с нами. Но любовь к команде осталась неизменной. Это история о тех, кто прошел с клубом каждый этап, каждый взлет и падение. О тех, кто стал неотъемлемой частью истории ФК "Шахтер". О настоящих футбольных фанатах", — говорится в сообщении.
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