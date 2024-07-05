ФК Шахтер представил новую форму - впечатляющее видео

Игроки Шахтера на поле. Фото: ФК Шахтер

Футбольный клуб "Шахтер" удивил поклонников новой футбольной формы на следующий сезон. Команда показала три новых комплекта формы на сезон 2024/25.

Новое впечатляющее видео появилось в соцсетях клуба.

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Шахтер представил новую форму

Действующий чемпион Украины показал поклонникам новую форму на следующий футбольный сезон. В сезоне 2024/25 клуб сыграет в Лиге Чемпионов.

Домашний и выездной комплекты представлены в традиционных неизменных цветах донецкого клуба — черном и оранжевом. Третий комплект изменен — "горняки" впервые в истории сыграют в сине-желтых цветах.

Новая форма Шахтера. Фото: ФК Шахтер

Кроме этого, клуб представил поразительное видео презентации новой формы.

"Мы росли, и футбол рос с нами. Но любовь к команде осталась неизменной. Это история о тех, кто прошел с клубом каждый этап, каждый взлет и падение. О тех, кто стал неотъемлемой частью истории ФК "Шахтер". О настоящих футбольных фанатах", — говорится в сообщении.

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