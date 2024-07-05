Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик решил, где проведет следующий сезон — что известно arrow

Довбик решил, где проведет следующий сезон — что известно

5 июля 2024 17:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик принял решение о клубе, в котором продолжит карьеру
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне. Успехи игрока привлекли к нему внимание со стороны многих известных клубов. 

Довбик после длительных раздумий принял решение о том, где сыграет в следующем сезоне, сообщает AS.  

Читайте также:

Артем Довбик в своем дебютном сезоне в чемпионате Испании забил 24 мяча и сделал 10 результативных передач в 39 поединках Ла Лиги. Клубы из четырех разных лиг сделали "Жироне" предложения по украинскому игроку. Форвард обдумал вариант развития карьеры и принял решение о своем будущем. 

Где будет играть Довбик 

Футболист обсудил варианты, которые у него были, с семьей. После этого Довбик сообщил своим агентам, что в ближайший год не хочет ничего слышать об уходе из "Жироны". Семье Артема хорошо в Каталонии, а сам он доволен сотрудничеством с клубом и работой под руководством тренера Мичела Санчеса. Довбик хочет сыграть за "Жирону" в Лиге чемпионов. 

Артем Довбик
Артем Довбик перед матчем Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Мадридский "Атлетико" предлагал за украинца 25 млн евро, что не устроило каталонский клуб. "Наполи" и "Челси" были готовы заплатить 35 млн евро, но сам Довбик не хочет играть в Италии и Англии. Он собирается и дальше выступать в Испании. 

Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно. 

Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.

Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.

"Шахтер" удивил презентацией новой формы — видео.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы Испанская Ла Лига Жирона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно