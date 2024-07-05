Довбик принял решение о клубе, в котором продолжит карьеру

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: УАФ

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне. Успехи игрока привлекли к нему внимание со стороны многих известных клубов.

Довбик после длительных раздумий принял решение о том, где сыграет в следующем сезоне, сообщает AS.

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Артем Довбик в своем дебютном сезоне в чемпионате Испании забил 24 мяча и сделал 10 результативных передач в 39 поединках Ла Лиги. Клубы из четырех разных лиг сделали "Жироне" предложения по украинскому игроку. Форвард обдумал вариант развития карьеры и принял решение о своем будущем.

Где будет играть Довбик

Футболист обсудил варианты, которые у него были, с семьей. После этого Довбик сообщил своим агентам, что в ближайший год не хочет ничего слышать об уходе из "Жироны". Семье Артема хорошо в Каталонии, а сам он доволен сотрудничеством с клубом и работой под руководством тренера Мичела Санчеса. Довбик хочет сыграть за "Жирону" в Лиге чемпионов.

Артем Довбик перед матчем Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Мадридский "Атлетико" предлагал за украинца 25 млн евро, что не устроило каталонский клуб. "Наполи" и "Челси" были готовы заплатить 35 млн евро, но сам Довбик не хочет играть в Италии и Англии. Он собирается и дальше выступать в Испании.

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