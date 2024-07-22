Артем Довбик бере участь у челенджі на тренуванні Жирони.

Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик продовжує готуватись до нового сезону. Незважаючи на трансферні чутки, футболіст робить це у складі каталонців.

На одному з тренувань футболіст взяв участь у створенні контенту для соціальних мереж "Жирони".

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Челлендж для Довбика

На тренуванні "Жирони" Довбик став учасником челленджа, коли потрібно вибрати найбільшу кількість пляшок з одним кольором води.

З першої спроби Артем вгадав пляшку із жовтим напоєм, потім відгадав решту.

Український нападник невдовзі може змінити команду. Зі всіх потенційних покупців залишився лише мадридський "Атлетико", який розчистив місце для Довбика.

При цьому не варто відкидати варіант, коли Довбик може залишитись у "Жироні". Футболісту комфортно у цій команді і він горить бажанням виявити себе в основній частині Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі.

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