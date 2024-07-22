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Довбик поучаствовал в увлекательном челлендже — видео

22 июля 2024 16:02
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик участвует в челлендже на тренировке Жироны — видео
Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик продолжает готовиться к новому сезону. Несмотря на трансферные слухи, футболист делает это в составе каталонцев.

На одной из тренировок футболист поучаствовал в создании контента для социальных сетей "Жироны".

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Челлендж для Довбика

На тренировке "Жироны" Довбик стал участником челленджа, когда нужно выбрать наибольшее количество бутылок с одним цветом воды.

С первой попытки Артем угадал бутылку с желтым напитком, затем отгадал остальные.

Украинский нападающий вскоре может сменить команду. Из всех потенциальных покупателей остался лишь мадридский "Атлетико", который расчистил место для Довбика.

При этом не стоит отбрасывать вариант, когда Довбик может остаться в "Жироне". Футболисту комфортно в этой команде, и он горит желанием проявить себя в основной части Лиги чемпионов.

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге.

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе.

Усик сделал первое фото с новорожденной дочерью.

Кварцяный объяснил, как нужно заменить "Днепр-1" в УПЛ.

футбол Артем Довбик Испанская Ла Лига Жирона украинские легионеры (футбол)

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