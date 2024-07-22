Артем Довбик участвует в челлендже на тренировке Жироны — видео

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик продолжает готовиться к новому сезону. Несмотря на трансферные слухи, футболист делает это в составе каталонцев.

На одной из тренировок футболист поучаствовал в создании контента для социальных сетей "Жироны".

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Челлендж для Довбика

На тренировке "Жироны" Довбик стал участником челленджа, когда нужно выбрать наибольшее количество бутылок с одним цветом воды.

С первой попытки Артем угадал бутылку с желтым напитком, затем отгадал остальные.

Украинский нападающий вскоре может сменить команду. Из всех потенциальных покупателей остался лишь мадридский "Атлетико", который расчистил место для Довбика.

При этом не стоит отбрасывать вариант, когда Довбик может остаться в "Жироне". Футболисту комфортно в этой команде, и он горит желанием проявить себя в основной части Лиги чемпионов.

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге.

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