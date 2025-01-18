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Довбик забив 11-й гол за Рому — оцінка українця за гру з Дженоа

18 січня 2025 12:05
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Артем Довбик забив за Рому у матчі проти Дженоа у Серії А
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У 21-му турі Серії А "Рома" українця Артема Довбика зіграла з "Дженоа" Руслана Маліновського. Форвард вийшов на поле з перших хвилин, а півзахисник досі відновлюється від важкої травми.

"Рома" виграла з рахунком 3:1, а один з голів забив Довбик, передає портал Новини.LIVE.

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Як зіграв Довбик

На 25-й хвилині Довбик використав можливість після гри на добивання. Воротар "Дженоа" відбив удар Лоренцо Пеллегріні на ногу українському нападнику.

Артем зіграв 85 хвилин та був замінений на Елдора Шомуродова. За матч Довбик зробив дев'ять з 11 точних передач й одну вдалу спробу дриблінгу.

Для Довбика це 11-й гол у складі "Роми" та сьомий в Серії А.

Забитий м’яч дозволив Довбику разом ще з шістьома гравцями посісти шосте місце у переліку бомбардирів Серії А.

Зазначимо, що Довбик також наздогнав Олександра Заварова за голами українців в Серії А. Випереджають Артема Андрій Шевченко та Руслан Маліновський.

Портал WhoScored дав Довбику оцінку 7.2 за матч. Більше за гру отримали лише Стефан Ель-Шаарави (8.0), Пауло Дібала (7.8), та Леандро Паредес (7.4).

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