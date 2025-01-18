Артем Довбик забил за Рому в матче против Дженоа в Серии А

Артем Довбик. Фото: "Рома"

В 21-м туре Серии А "Рома" украинца Артема Довбика сыграла с "Дженоа" Руслана Малиновского. Форвард вышел на поле с первых минут, а полузащитник до сих пор восстанавливается от тяжелой травмы.

"Рома" выиграла со счетом 3:1, а один из голов забил Довбик, передает портал Новини.LIVE.

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Как сыграл Довбик

На 25-й минуте Довбик использовал возможность после игры на добивание. Вратарь после удара Лоренцо Пеллегрини отбил мяч на ногу украинскому нападающему.

Артем сыграл 85 минут и был заменен на Элдора Шомуродова. За матч Довбик сделал девять из 11 точных передач и одну удачную попытку дриблинга.

Для Довбика это 11-й гол в составе "Ромы" и седьмой в Серии А.

Забитый мяч позволил Довбику вместе еще с шестью игроками занять шестое место в перечне бомбардиров Серии А.

Отметим, что Довбик также догнал Александра Заварова по голам украинцев в Серии А. Опережают Артема Андрей Шевченко и Руслан Малиновский.

Портал WhoScored дал Довбику оценку 7.2 за матч. Больше за игру получили лишь Стефан Эль-Шаарави (8.0), Пауло Дибала (7.8), и Леандро Паредес (7.4).

Напомним, бывший футболист сборной Украины может вернуться из Англии в Украину.

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