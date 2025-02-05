Довбик забив за Рому в Кубку Італії — відео голу

Артема Довбика привітали з голом. Фото: Reuters

У чвертьфіналі Кубка Італії "Рома" зустрілася з "Міланом". Український форвард римлян Артем Довбик залишився на лавці запасних.

Українець вийшов на початку другого тайму і забив м'яч, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Мілан" краще почав матч і двічі відзначився в першому таймі. Спочатку на 16-й хвилині Свілан відбив удар дуже невдало на суперників і після навісу Абрагам відкрив рахунок.

Наприкінці першого тайму Абрагам оформив дубль у ворота "Роми".

Під час перерви Довбик вийшов на поле і за дев'ять хвилин скоротив відставання.

На 54-й хвилині Анхеліньйо подав із лівого флангу, а українець на дальній штанзі з метра забив.

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