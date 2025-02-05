Довбик забил за Рому в Кубке Италии — видео гола

Артема Довбика поздравили с голом. Фото: Reuters

В четвертьфинале Кубка Италии "Рома" встретилась с "Миланом". Украинский форвард римлян Артем Довбик остался на скамейке запасных.

Украинец вышел в начале второго тайма и забил мяч, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Милан" лучше начал матч и дважды отличился в первом тайме. Сначала на 16-й минуте Свилан отбил удар очень неудачно на соперников и после навеса Абрагам открыл счет.

В конце первого тайма Абрагам оформил дубль в ворота "Ромы".

Во время перерыва Довбик вышел на поле и через девять минут сократил отставание.

На 54-й минуте Анхелиньйо подал с левого фланга, а украинец на дальней штанге с метра забил.

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