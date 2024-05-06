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Довбика чекають в Італії — Наполі готує привабливу пропозицію

6 травня 2024 15:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбика чекають в Італії — Наполі готує привабливу пропозицію
Артем Довбик у складі "Жирони" перед Каталонським дербі. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Італійський "Наполі" стає головним претендентом на футболіста збірної України Артема Довбика. "Жирона" влітку зможе заробити величезні гроші на трансфері форварда.

Неаполітанський клуб зробить Довбика пріоритетною трансферною метою найближчого літа, повідомляє Napoli Zone.

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Український футболіст Артем Довбик може розпочати наступний сезон у Серії А. Чемпіони Італії-2023 готові витратити понад 50 млн євро на трансфер форварда іспанської "Жирони".

Артем Довбик готовий піти з Жирони — де він гратиметься
Артем Довбик на тренуванні "Жирони". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Наполі" всерйоз націлився на Довбика

Керівництво італійської команди готується до відходу своїх основних футболістів — Віктора Осімхена та Хвічі Кварацхелії. "Наполі" може заробити на цих трансферах до 200 млн євро. Частину цих коштів італійський клуб витратить на Довбика.

У "Наполі" вважають українця ідеальною заміною Віктору Осімхену. Фактурний форвард, який вміє забивати обома ногами, добре грає в повітрі й має високу швидкість став головною зіркою "Жирони" цього сезону. З 20 голами в активі Довбик претендує на звання найрезультативнішого футболіста чемпіонату Іспанії.

"Жирона" готова продати Довбика, але не розглядатиме пропозиції щодо Артема до кінця Євро-2024. У Каталонії впевнені, що після турніру трансферна вартість футболіста зросте.

Нагадаємо, Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку. 

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"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.

спорт
футбол
Артем Довбик
Футбол трансфери
Наполі
Жирона

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