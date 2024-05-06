Довбика чекають в Італії — Наполі готує привабливу пропозицію

Артем Довбик у складі "Жирони" перед Каталонським дербі. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Італійський "Наполі" стає головним претендентом на футболіста збірної України Артема Довбика. "Жирона" влітку зможе заробити величезні гроші на трансфері форварда.

Неаполітанський клуб зробить Довбика пріоритетною трансферною метою найближчого літа, повідомляє Napoli Zone.

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Артем Довбик на тренуванні "Жирони". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Наполі" всерйоз націлився на Довбика

Керівництво італійської команди готується до відходу своїх основних футболістів — Віктора Осімхена та Хвічі Кварацхелії. "Наполі" може заробити на цих трансферах до 200 млн євро. Частину цих коштів італійський клуб витратить на Довбика.

У "Наполі" вважають українця ідеальною заміною Віктору Осімхену. Фактурний форвард, який вміє забивати обома ногами, добре грає в повітрі й має високу швидкість став головною зіркою "Жирони" цього сезону. З 20 голами в активі Довбик претендує на звання найрезультативнішого футболіста чемпіонату Іспанії.

"Жирона" готова продати Довбика, але не розглядатиме пропозиції щодо Артема до кінця Євро-2024. У Каталонії впевнені, що після турніру трансферна вартість футболіста зросте.

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