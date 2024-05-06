Довбика ждут в Италии — Наполи готовит заманчивое предложение

Артем Довбик в составе "Жироны" перед Каталонским дерби. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Итальянский "Наполи" становится главным претендентом на футболиста сборной Украины Артема Довбика. "Жирона" летом сможет заработать огромные деньги на трансфере форварда.

Неаполитанский клуб сделает Довбика приоритетной трансферной целью ближайшим летом, сообщает Napoli Zone.

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Артем Довбик на тренировке "Жироны". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Наполи" всерьез нацелился на Довбика

Руководство итальянской команды готовится к уходу своих основных футболистов — Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии. "Наполи" может заработать на этих трансферах до 200 млн евро. Часть этих средств итальянский клуб потратит на Довбика.

В "Наполи" считают украинца идеальной заменой Виктору Осимхену. Фактурный форвард, который умеет забивать обеими ногами, хорошо играет в воздухе и обладает высокой скоростью стал главной звездой "Жироны" в этом сезоне. С 20 голами в активе Довбик претендует на звание самого результативного футболиста чемпионата Испании.

"Жирона" готова продать Довбика, но не будет рассматривать предложения по Артему до конца Евро-2024. В Каталонии уверены, что после турнира трансферная стоимость футболиста вырастет.

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