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Довбика ждут в Италии — Наполи готовит заманчивое предложение

6 мая 2024 15:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбика ждут в Италии — Наполи готовит заманчивое предложение
Артем Довбик в составе "Жироны" перед Каталонским дерби. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Итальянский "Наполи" становится главным претендентом на футболиста сборной Украины Артема Довбика. "Жирона" летом сможет заработать огромные деньги на трансфере форварда. 

Неаполитанский клуб сделает Довбика приоритетной трансферной целью ближайшим летом, сообщает Napoli Zone

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Украинский футболист Артем Довбик может начать следующий сезон в Серии А. Чемпионы Италии-2023 готовы потратить более 50 млн евро на трансфер форварда испанской "Жироны". 

Артем Довбик готов уйти из Жироны — где он будет играть
Артем Довбик на тренировке "Жироны". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Наполи" всерьез нацелился на Довбика 

Руководство итальянской команды готовится к уходу своих основных футболистов — Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии. "Наполи" может заработать на этих трансферах до 200 млн евро. Часть этих средств итальянский клуб потратит на Довбика. 

В "Наполи" считают украинца идеальной заменой Виктору Осимхену. Фактурный форвард, который умеет забивать обеими ногами, хорошо играет в воздухе и обладает высокой скоростью стал главной звездой "Жироны" в этом сезоне. С 20 голами в активе Довбик претендует на звание самого результативного футболиста чемпионата Испании. 

"Жирона" готова продать Довбика, но не будет рассматривать предложения по Артему до конца Евро-2024. В Каталонии уверены, что после турнира трансферная стоимость футболиста вырастет. 

Напомним, Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

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"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент

спорт
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Артем Довбик
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