Довбика коронували у Каталонії — фото
Після матчу шістнадцятого туру чемпіонату Іспанії проти "Барселони" вболівальники "Жирони" продовжують хвалити своїх футболістів. Одним із тих, кого виділяють, став центрфорвард Артем Довбик.
Українського футболіста навіть зобразили в образі короля Каталонії.
Довбик — король Каталонії
У матчі проти "Барселони", який "Жирона" виграла з рахунком 4:2, Довбик відкрив рахунок. На 12-й хвилині Віктор Циганков втік правим флангом у контратаку і потім віддав пас на форварда, який розстріляв порожні ворота.
Цього сезону Довбик у всіх турнірах зіграв вісімнадцять матчів, у яких забив дев'ять м'ячів і зробив п'ять гольових передач. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 15 млн євро.
Перемога над "Барселоною" дозволила "Жироні" одноосібно посісти перше місце у турнірній таблиці, випереджаючи мадридський "Реал" на два очки.
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