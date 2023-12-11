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Довбика коронували у Каталонії — фото

11 грудня 2023 13:16
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Агабекян Карен
редактор
Довбика коронували у Каталонії — фото
Артем Довбик проти Араухи. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після матчу шістнадцятого туру чемпіонату Іспанії проти "Барселони" вболівальники "Жирони" продовжують хвалити своїх футболістів. Одним із тих, кого виділяють, став центрфорвард Артем Довбик.

Українського футболіста навіть зобразили в образі короля Каталонії.

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Артем Довбик. Фото: Bleacher Report Football

Довбик — король Каталонії

У матчі проти "Барселони", який "Жирона" виграла з рахунком 4:2, Довбик відкрив рахунок. На 12-й хвилині Віктор Циганков втік правим флангом у контратаку і потім віддав пас на форварда, який розстріляв порожні ворота.

Цього сезону Довбик у всіх турнірах зіграв вісімнадцять матчів, у яких забив дев'ять м'ячів і зробив п'ять гольових передач. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 15 млн євро.

Перемога над "Барселоною" дозволила "Жироні" одноосібно посісти перше місце у турнірній таблиці, випереджаючи мадридський "Реал" на два очки.

Нагадаємо, Український клуб запропонував солідну суму за Пихальонка.

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Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

Андрій Лунін провів класний матч із "Бетісом", але в наступній грі зіграє Кепа.

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