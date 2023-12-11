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Довбика короновали в Каталонии — фото

11 декабря 2023 13:16
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Агабекян Карен
редактор
Довбика короновали в Каталонии — фото
Артем Довбик против Араухо. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После матча шестнадцатого тура чемпионата Испании против "Барселоны" болельщики "Жироны" продолжают восхвалять своих футболистом. Одним из тех, кого выделяют, стал центрфорвард Артем Довбик.

Украинского футболиста даже изобразили в образе короля Каталонии.

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Артем Довбик. Фото: Bleacher Report Football

Довбик — король Каталонии

В матче против "Барселоны", который "Жирона" выиграла со счетом 4:2, Довбик открыл счет. На 12-й минуте Виктор Цыганков убежал по правому флангу в контратаку и затем отдал пас на форварда и тот расстреливал пустые ворота.

В текущем сезоне Довбик во всех турнирах сыграл восемнадцать матчей, в которых забил девять мячей и сделал пять голевых передач. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 15 млн евро.

Победа над "Барселоной" позволила "Жироне" единолично занять первое место в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на два очка.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленка.

"Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1".

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

Андрей Лунин провел классный матч с "Бетисом", но в следующей игре сыграет Кепа.

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