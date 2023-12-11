Довбика короновали в Каталонии — фото

Артем Довбик против Араухо. Фото: REUTERS/Albert Gea

После матча шестнадцатого тура чемпионата Испании против "Барселоны" болельщики "Жироны" продолжают восхвалять своих футболистом. Одним из тех, кого выделяют, стал центрфорвард Артем Довбик.

Украинского футболиста даже изобразили в образе короля Каталонии.

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Артем Довбик. Фото: Bleacher Report Football

Довбик — король Каталонии

В матче против "Барселоны", который "Жирона" выиграла со счетом 4:2, Довбик открыл счет. На 12-й минуте Виктор Цыганков убежал по правому флангу в контратаку и затем отдал пас на форварда и тот расстреливал пустые ворота.

В текущем сезоне Довбик во всех турнирах сыграл восемнадцать матчей, в которых забил девять мячей и сделал пять голевых передач. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 15 млн евро.

Победа над "Барселоной" позволила "Жироне" единолично занять первое место в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на два очка.

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