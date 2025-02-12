Україна здобула хороший результат у першій гонці на ЧС з біатлону

Біатлоністи під час першої гонки на чемпіонаті світу. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У швейцарському Ленцергайде стартував чемпіонат світу з біатлону. Сьогодні, 12 лютого, було проведено першу гонку турніру — змішану естафету.

Збірна України зайняла восьме місце у змішаній естафеті, яка відкривала програму цьогорічного чемпіонату світу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як пройшла змішана естафета

Збірна України вийшла на гонку у такому складі: Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Ірина Петренко свій етап завершила на 17 позиції. Христина Дмитренко покращила ситуацію і передала естафету на 13 місці.

Антон Дудченко на своєму етапі залишив Україну на 13 позиції. Дмитро Підручний зміг підняти збірну на підсумкове 8 місце.

Перемогу у гонці здобула збірна Франції. Срібло виборола збірна Чехії, а бронзу — збірна Німеччини.

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