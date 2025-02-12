Украина получила хороший результат в первой гонке на ЧМ по биатлону

Драма на старте — Украина провела первую гонку на ЧМ по биатлону
В швейцарском Ленцерхайде стартовал чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 12 февраля, была проведена первая гонка турнира — смешанная эстафета.
Сборная Украины заняла восьмое место в смешанной эстафете, которая открывала программу нынешнего чемпионата мира, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинские биатлонисты плохо стартовали. Но с ходом гонки смогли исправить ситуацию.
Как прошла смешанная эстафета
Сборная Украины вышла на гонку в таком составе: Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.
Ирина Петренко свой этап завершила на 17 позиции. Кристина Дмитренко улучшила ситуацию и передала эстафету на 13 месте.
Антон Дудченко на своем этапе оставил Украину на 13 позиции. Дмитрий Пидручный смог поднять сборную на итоговое 8 место.
Победу в гонке одержала сборная Франции. Серебро завоевала сборная Чехии, а бронзу — сборная Германии.
Напомним, стало известно, кто и когда покажет бой украинца Дениса Беринчика и американца Кишона Дэвиса.
В Казахстане на турнире ММА решили не включать гимн России. Организаторы объяснили причину.
Денис Беринчик рассказал, почему не видит смысла в бою с Василием Ломаченко.
Глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал допинг-скандал, связанный с игроком "Челси" Михаилом Мудриком.
Читайте Новини.LIVE!