Украина получила хороший результат в первой гонке на ЧМ по биатлону

Биатлонисты во время первой гонки на чемпионате мира. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В швейцарском Ленцерхайде стартовал чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 12 февраля, была проведена первая гонка турнира — смешанная эстафета.

Сборная Украины заняла восьмое место в смешанной эстафете, которая открывала программу нынешнего чемпионата мира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как прошла смешанная эстафета

Сборная Украины вышла на гонку в таком составе: Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Ирина Петренко свой этап завершила на 17 позиции. Кристина Дмитренко улучшила ситуацию и передала эстафету на 13 месте.

Антон Дудченко на своем этапе оставил Украину на 13 позиции. Дмитрий Пидручный смог поднять сборную на итоговое 8 место.

Победу в гонке одержала сборная Франции. Серебро завоевала сборная Чехии, а бронзу — сборная Германии.

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