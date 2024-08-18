Мераб Двалішвілі напав на фаната перед титульним поєдинком UFC

Мераб Двалішвілі напав на вболівальника. Фото: bteamjj/instagram

Грузинський боєць найлегшої ваги UFC Мераб Двалішвілі продовжує готуватися до титульного поєдинку у вересні. Через майбутній бій спортсмен потрапив у неприємну ситуацію з уболівальником.

Двалішвілі напав на вболівальника на одному з турнірів з греплінгу, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Двалішвілі напав на фаната

У Двалішвілі на 14 вересня заплановано поєдинок із чемпіоном дивізіону Шоном О'Меллі. Відгук цього поєдинку стався з Мірабом на турнірі відомого греплера Крейга Джонса Craig Jones Invitational.

Двалішвілі відвідав турнір і перебував у перших рядах. Якоїсь миті його почав ображати вболівальник, що сидить на трибунах. Гаряча кров грузина далася взнаки, і замість слів він перестрибнув огорожу і піднявся до фаната, а потім схопив того за волосся.

Фанат О'Меллі не чекав на таку реакцію бійця і сильно злякався, коли Мераб до нього підійшов.

Зазначимо, що тригером для Мераба стала фраза: "О'Меллі — твій татко".

Нагадаємо, Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі.

"Евертон" знайшов заміну Миколенко — українець готується до зміни клубу.

Беленюк вперше відкрив таємницю особистого життя.

Харлан пояснила, чому кричить після перемог під час фехтувальних поєдинків.

Коляденко назвала людину, якій присвятила свою медаль Олімпіади-2024.