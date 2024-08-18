Мераб Двалишвили напал на фаната перед титульным поединком UFC

Мераб Двалишвили напал на болельщика. Фото: bteamjj/instagram

Грузинский боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили продолжает готовиться к титульному поединку в сентябре. Из-за предстоящего боя спортсмен попал в неприятную ситуацию с болельщиком.

Двалишвили напал на болельщика на одном из турниров по грепплинг, сообщил портал Новини.LIVE.

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У Двалишвили на 14 сентября запланирован поединок с чемпионом дивизиона Шоном О’Мэлли. Отклик этого поединка случился с Мирабом на турнире известного грэпплера Крейга Джонса Craig Jones Invitational.

Двалишвили посетил турнир и находился в первых рядах. В какой-то момент его начал оскорблять сидящий на трибунах болельщик. Горячая кровь грузина дала о себе знать и вместо слов он перепрыгнул ограждение и поднялся к фанату, а затем схватил того за волосы.

Фанат О’Мэлли не ждал такой реакции бойца и сильно испугался, когда Мераб к нему подошел.

Отметим, что тригером для Мераба стала фраза: "О’Мэлли — твой папочка".

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